Названі найпопулярніші для туризму країни світу

Найпопулярнішою в 2016 році по числу туристів країною в світі стала Франція. Про це йдеться в дослідженні Tourism Highlights 2017 Edition Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO), передає kommersant.ru.

Читайте такожНазване найпопулярніше серед туристів місто світуЗа даними дослідників, у 2016 році Францію відвідали 82,6 млн туристів. У трійку також увійшли США і Іспанія, в які приїхали по 75,6 млн осіб. Відзначається, що за рік турпотік в Іспанію зріс на 10,3%, потік туристів у США ж, навпаки, знизився на 2,4%.

Четверту сходинку рейтингу займає Китай з 59,3 млн туристів, на п'ятій - Італія (50,7 млн), шостій - Великобританія (35,8 млн). Слідом йдуть Німеччина (35,6 млн туристів), Мексика (35 млн), Таїланд (32,6 млн) і Туреччина (39,5 млн).

При цьому лідером за обсягом витрат туристів стали Сполучені Штати, де іноземці витратили $205,9 млрд. Примітно, що в Іспанії мандрівники витратили лише $60,3 млрд, у Таїланді - $49,9 млрд, Китаї - $44,4 млрд, у Франції - $42,5 млрд.