Без нічних клубів, але з дивним супермаркетом: туристи розповіли про розваги в Пхеньяні (відео)

У столиці КНДР – місті Пхеньян є чи не найбільш звична для нас, та диковинна для північних корейців річ – супермаркет. Як зазначив український турист Артемій Сурін, люди у магазині себе поводять дивно, пише ТСН.

Зокрема, як зазначив Сурін, у супермаркеті він побачив полиці із шампанським «Київ», ромом «Баккарді» та віскі «Чівас». Однак інший, бували мандрівник, підмітив дивні деталі у магазині, що наштовхують на думки про те, що супермаркет лише для туристів.

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«По-перше, туди пускають всіх туристів - в мережі траплялися фотографії. По-друге, люди в ньому поводяться дивно. На заперечення Суріна: що, всі триста людей навколо? - наводить як приклад помічену маму з дитиною, які котили візок, доверху набитий повітряними паличками, що викликало як мінімум подив», - пише видання.

При цьому, за його словами, у Пхеньяні також немає і нічних клубів.

«Нам сказали, що нічних клубів в Пхеньяні немає. До третьої години ночі спілкувалися з місцевими офіціантками на 47 поверсі готелю. Запитуємо, якщо вже пішла нормальна розмова, мовляв, давайте відверто - що для вас вище щастя? Наймолодшій офіціантці було 18, найстаршій 30. Вони дружно відповіли: для нас найбільша радість бачити, як наш вождь і маршал Кім Чен Ин посміхається. Але він так рідко це робить, що ми б хотіли бачити його посмішку ще і ще», - цитує видання слова туриста Романа.

Як повідомляв УНІАН раніше, список найбільш "негостинних" країн світу за версією Passport Index очолили Афганістан, КНДР, Сомалі, Сирія і Туркменістан. У цих держав немає угод про безвізовий в'їзд.