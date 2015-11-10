TripAdvisor назвав кращі європейські готелі з системою "все включено"

На першому місці виявився Voyage Belek Golf&Spa, розташований в турецькому місті Белек. Середня вартість номера на добу становить $152, пише Lenta.ru. Гостям пропонуються номери люкс з видом на море, бунгало і приватні вілли, оточені садами.

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На другій сходинці рейтингу - Ikos Oceania на Халкідікі (Греція). Середня вартість номера на добу тут становить $696. Готель має в своєму розпорядженні власний пляж. Гості також можуть плавати у відкритому басейні з видом на Егейське море. Туристам пропонується безліч спортивних і розважальних програм на воді для будь-якого віку.

Трійку лідерів замикає прибережний готель SENTIDO Cypria Bay у місті Пафос (Кіпр). В середньому за номер на добу туристам доведеться заплатити $114. Мандрівникам пропонують відвідати спа-салон, взяти участь у спортивних та розважальних програмах.

Автори рейтингу враховували якість інфраструктури, ресторанів і розважальних програм в готелях, а також їх розташування. Основні критерії відбору переможців - якість і кількість відгуків і оцінок, залишених мандрівниками з усього світу на сайті TripAdvisor за останні 12 місяців.