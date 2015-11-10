TripAdvisor назвав кращі європейські готелі з системою "все включено"
Сайт про подорожі TripAdvisor визначив кращі європейські готелі, що працюють по системі "все включено". До числа переможців увійшли готелі Іспанії, Греції, Кіпру, Італії, Туреччини.
На першому місці виявився Voyage Belek Golf&Spa, розташований в турецькому місті Белек. Середня вартість номера на добу становить $152, пише Lenta.ru. Гостям пропонуються номери люкс з видом на море, бунгало і приватні вілли, оточені садами.
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На другій сходинці рейтингу - Ikos Oceania на Халкідікі (Греція). Середня вартість номера на добу тут становить $696. Готель має в своєму розпорядженні власний пляж. Гості також можуть плавати у відкритому басейні з видом на Егейське море. Туристам пропонується безліч спортивних і розважальних програм на воді для будь-якого віку.
Трійку лідерів замикає прибережний готель SENTIDO Cypria Bay у місті Пафос (Кіпр). В середньому за номер на добу туристам доведеться заплатити $114. Мандрівникам пропонують відвідати спа-салон, взяти участь у спортивних та розважальних програмах.
Автори рейтингу враховували якість інфраструктури, ресторанів і розважальних програм в готелях, а також їх розташування. Основні критерії відбору переможців - якість і кількість відгуків і оцінок, залишених мандрівниками з усього світу на сайті TripAdvisor за останні 12 місяців.