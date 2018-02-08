Феміністичний рай: біля берегів Фінляндії відкриють острів тільки для жінок

Ідея полягає в тому, щоб кожна жінка змогла пізнати себе, не відволікаючись на чоловіків.

Біля берегів Фінляндії відкриють острів відпочинку тільки для жінок, чоловікам в'їзд буде заборонено. Називатиметься острів SuperShe (СуперВона).

Бронювання місць для відпочинку на острові вже відкрито, повідомляє New Yourk Post.

Ідея належить американській підприємниці з Нью-Йорка Крістіні Рот. Жінка вирішила відкрити незвичайний острів після того, як відвідала Ашрам у Каліфорнії. Ідея полягає в тому, щоб жінки змогли побути наодинці з собою та сфокусуватися на своєму здоров'ї, не відволікаючись на "тестостерон".

Як зазначає видання, Фінляндію жінка обрала тому, що батьки її хлопця-фіна володіють островом у цій країні. Коли вона дізналася, що сусідній острів виставлено на продаж, вирішила його купити.

При цьому Крістіна зазначає, що вона не ненавидить чоловіків. Просто "коли поряд сипатичний чоловік, жінки надягають помаду. А ідея полягає в тому, щоб зосередитися на собі і не дати гормонам взяти верх".

Як повідомляв УНІАН, на Шрі-Ланці жінкам дозволили купувати алкоголь, але через кілька днів знову заборонили. Прийнятий у 1955 році закон, що забороняє жінкам купувати спиртне на Шрі-Ланці, залишили у силі.