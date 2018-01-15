На Шрі-Ланці жінкам дозволили купувати алкоголь, але через кілька днів знову заборонили

Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена заборонив уряду країни скасовувати введений ще в 1955 році заборона на продаж алкогольних напоїв повнолітнім жінкам, передає РБК.

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10 січня міністр фінансів Шрі-Ланки Мангалу Самаравіра оголосив про те, що влада країни вирішила виправити норму, що забороняє жінкам старше 18 років вільно купувати спиртне і працювати в магазинах, що спеціалізуються на продажу міцних напоїв.

Представники ліберальної громадськості вітали скасування «сексистської» заборони, яка порушує, за їхніми словами, норми ланкійської Конституції, що закріплює рівність прав чоловіків і жінок.

Проте вже 14 січня у ситуацію втрутився президент Шрі-Ланки, який раніше висловлював занепокоєння зростанням споживання алкоголю жінками.

«Я висловив свою думку про перегляд положень по контролю за алкоголем прем'єр-міністру та міністру фінансів, і позитивні наслідки мого втручання незабаром підуть», - написав Сірісена на своїй сторінці у мережі Twitter.

У понеділок, 15 січня, прес-служба президента Шрі-Ланки повідомила, що глава держави доручив Мінфіну скасувати циркуляр, який дозволяє продаж алкоголю жінкам.

Противники збереження заборони стверджують, що де-факто прийнятий у 1955 році закон практично не дотримується, і власники магазинів і барів вільно продають спиртне жінкам.

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року в Лівані скасували закон про одруження після зґвалтування.