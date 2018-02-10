Держстат розповів, куди найбільше українці їздили в 2017 році

В цілому в минулому році українці відвідали 71 країни світу.

2017 року за кордоном побували майже 26,5 млн українців, переважна більшість - з приватною поїздкою. Про це повідомляє Державна служба статистики України з посиланням на дані Державної прикордонної служби України.

Читайте такожДержстат підрахував, скільки іноземців відвідали Україну в 2017 роціНайбільше українців виїжджали у Польщі – 9,9 млн. Більш, ніж вдвічі менше наших співгромадян виїжджало до Росії – 4,3 млн. На третьому місці – Угорщина (3,1 млн).

Також багато українців подорожувало до Молдови (1,68 млн), Білорусі і Туреччини (до кожної з них - майже 1,2 млн.), Румунії (понад 1 млн), Словаччини (850 тис.) і Єгипту (733 тис.).

Найменш популярні для українців країни для відвідування стали Таджикистан (10 осіб за весь минулий рік), Норвегія, Піткерн, Малі, Киргизстан (по 7 осіб), і лише по одному українцю побували в Іраку і Південній Кореї 2017 року.

В цілому в минулому році українці відвідали 71 країни світу.

Як повідомляв УНІАН, Україну в 2017 році відвідали понад 14 млн іноземців. Лідерами серед кількості осіб, які перетинали український кордон в 2017 році, стали громадяни сусідніх країн. Так, з Молдови прибуло 4,4 млн осіб, Білорусі – 2,7 млн, РФ – 1,4 млн., Польщі – 1,1 млн, Угорщини – 1 млн.