Понад третина українців, що скористалися "безвізом", перетинали кордон літаками

Загалом з 11 червня 2017 року безвізовим порядком скористались майже 400 тисяч українців.

Серед українців, які скористалися безвізовим порядком перетину кордону з Євросоюзом, 36% - це пасажири авіаційних пунктів пропуску.

За даними Державної прикордонної служби, загалом з 11 червня 2017 року безвізовим порядком скористались майже 400 тисяч українців. Найчастіше наші співвітчизники обирали маршрут для подорожей через українсько-польський кордон, найменше - через пункти пропуску між Україною та Словаччиною.

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"Крім того, за даними підсумкової Колегії Держприкордонслужби за 2017 рік, 157 пунктів пропуску вже обладнані біометричним устаткуванням", - додали прикордонники.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Брюсселі заявили, що дії ГПУ зі зриву спецоперації НАБУ підривають віру суспільства в ефективну боротьбу з корупцією. В ЄС наголосили, що українська влада має активізувати зусилля і забезпечити незалежність та ефективність антикорупційних інститутів. Проте у МЗС запевнили, що жодних прямих загроз для українського безвізу немає.