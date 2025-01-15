Загалом до списку потрапили 50 міст по всьому світу.

Впливовий журнал про подорожі та розваги Time Out визнав Кейптаун, який вважається однією з трьох столиць Південної Африки, найкращим містом світу у 2025 році.

Щоб скласти свіжий рейтинг 50 найкращих міст світу 2025 року, експерти видання опитали понад 18 500 мешканців різних міст у всьому світі, які поділилися своїми думками про все: від їжі, нічного життя і культури до доступності, щастя і загальної міської атмосфери.

"Де ще у світі ви зможете поспілкуватися з колонією африканських пінгвінів, скуштувати деякі з найкращих у світі вин, прогулятися пляжами, відміченими блакитним прапором, насолодитися приголомшливими краєвидами з вершини одного з Нових семи чудес природи та відвідати деякі з найеклектичніших нічних клубів і тусовок у світі... і все це за один день? Це наш Кейптаун", – так аргументував перемогу законодавчої столиці ПАР директор із контенту Time Out South Africa Ендрю Галлетт.

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Друге місце в рейтингу дісталося столиці Таїланду Бангкоку – одному з найбільш доброзичливих міст світу, відомому також своїм бурхливим нічним життям і смачною вуличною їжею.

Замкнуло трійку лідерів найбільше місто США Нью-Йорк, яке постійно розвивається, пропонуючи гостям і мешканцям міста все нові й нові можливості для життя та відпочинку.

10 найкращих міст світу в 2025 році за версією Time Out

Кейптаун, ПАР Бангкок, Таїланд Нью-Йорк, США Мельбурн, Австралія Лондон, Велика Британія Новий Орлеан, США Мехіко, Мексика Порто, Португалія Шанхай, Китай Копенгаген, Данія

Як повідомляв УНІАН, раніше Time Out також назвав найбільш недооцінені туристичні напрямки у світі.

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