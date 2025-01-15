Кейптаун визнали найкращим містом світу в 2025 році / фото ua.depositphotos.com

Впливовий журнал про подорожі та розваги Time Out визнав Кейптаун, який вважається однією з трьох столиць Південної Африки, найкращим містом світу у 2025 році.

Щоб скласти свіжий рейтинг 50 найкращих міст світу 2025 року, експерти видання опитали понад 18 500 мешканців різних міст у всьому світі, які поділилися своїми думками про все: від їжі, нічного життя і культури до доступності, щастя і загальної міської атмосфери.

"Де ще у світі ви зможете поспілкуватися з колонією африканських пінгвінів, скуштувати деякі з найкращих у світі вин, прогулятися пляжами, відміченими блакитним прапором, насолодитися приголомшливими краєвидами з вершини одного з Нових семи чудес природи та відвідати деякі з найеклектичніших нічних клубів і тусовок у світі... і все це за один день? Це наш Кейптаун", – так аргументував перемогу законодавчої столиці ПАР директор із контенту Time Out South Africa Ендрю Галлетт.

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Друге місце в рейтингу дісталося столиці Таїланду Бангкоку – одному з найбільш доброзичливих міст світу, відомому також своїм бурхливим нічним життям і смачною вуличною їжею.

Замкнуло трійку лідерів найбільше місто США Нью-Йорк, яке постійно розвивається, пропонуючи гостям і мешканцям міста все нові й нові можливості для життя та відпочинку.

10 найкращих міст світу в 2025 році за версією Time Out

  1. Кейптаун, ПАР
  2. Бангкок, Таїланд
  3. Нью-Йорк, США
  4. Мельбурн, Австралія
  5. Лондон, Велика Британія
  6. Новий Орлеан, США
  7. Мехіко, Мексика
  8. Порто, Португалія
  9. Шанхай, Китай
  10. Копенгаген, Данія

Як повідомляв УНІАН, раніше Time Out також назвав найбільш недооцінені туристичні напрямки у світі.

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