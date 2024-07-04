На тлі надмірного туризму все більше туристів шукають альтернативні варіанти напрямків для відпочинку.

Для багатьох популярних напрямків надмірний туризм є серйозною проблемою, яка зачіпає майже всі аспекти місцевого життя – від довкілля до вартості оренди, транспорту та харчування поза домом. З іншого боку, коли місце переповнене людьми, страждає не тільки якість життя місцевих жителів – на якість відпустки гостей це теж впливає.

Тож не дивно, що такі топ-напрямки, як Італія, Іспанія та Японія, вигадують способи перерозподілу туризму з густонаселених гарячих точок у менш відвідувані регіони. Тим часом серед мандрівників овертуризм породив тенденцію "обдурювання напрямків" (destination dupes), коли переповнені місця відпочинку замінюються менш багатолюдними, менш дорогими, але не менш гарними альтернативами.

Щоб полегшити туристам завдання в пошуках ідеального місця відпочинку без натовпів туристів, впливовий журнал про розваги та культурне життя Time Out склав список із 24 найбільш недооцінених напрямків по всьому світу, на які варто звернути увагу 2024 року.

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1. Філандія, Колумбія. Це чарівне маленьке містечко з симпатичними різнокольоровими балконами і мальовничими зеленими пагорбами не просто так було визнано Всесвітньою туристичною організацією ООН одним з найкращих туристичних сіл світу,

2. Південний Туніс. Це зовсім інший Туніс – не забите лежаками середземноморське узбережжя на півночі, а сюрреалістичне пустельне царство півдня. Місто Дуз відоме серед місцевих жителів як "ворота в Сахару", звідки простягаються безкраї дюни.

3. Сан-Себастьян, Бразилія. Цей тихий куточок південно-східної Бразилії, розташований за три години їзди від неспокійного Сан-Паулу, є ідеальним місцем відпочинку для любителів пляжного відпочинку, кайтсерферів та аквалангістів.

4. Кон Дао, В'єтнам. Цей архіпелаг лише за 45 хвилин їзди на літаку від Хошиміна – по суті один великий національний парк, де всюди незаймана природа. Тут є і пляжі з яскравими рифами, і пустельні піщані ділянки на острівці Хон Бей Кан, і гори, вкриті джунглями, і навіть музеї.

5. Острів Принца Едуарда, Канада. На тлі звичних для Канади величезних озер і високих гір, цей крихітний острівець пропонує туристам параболічні дюни й нескінченні піщані пляжі, пишні водно-болотяні угіддя та скелі з червоного пісковика, а ще свіжі лобстери, молюски, мідії та устриці.

6. Сібіу, Румунія. Цей колишній саксонський оплот на південній околиці Трансільванії ігнорує застарілі кліше про Дракулу. Натомість тут проводяться вражаючі культурні фестивалі та творяться гастрономічні дива, оточені неймовірно доглянутою та красивою архітектурою. Детальніше про місто читайте в нашому великому матеріалі.

7. Тасманія, Австралія. У найменшому штаті Австралії є все. Це одне з небагатьох місць у світі з негативним викидом вуглецю, а територією острова прокладено понад 800 пішохідних маршрутів. Особливу увагу варто приділити острову Бруні, щоб привітатися з місцевими пінгвінами.

8. Долина Кочамо, Чилі. Це місце нерідко порівнюють зі знаменитим нацпарком парком Йосеміті в США. Тут гранітні гори зі сніговими шапками живлять безліч водоспадів, численні похідні стежки і сходження радують навіть найсміливіших, а незаймані ліси сповнені чарівної фауни. Але, на відміну від Йосеміті, кількість відвідувачів тут обмежена лише 90 людьми на день.

9. Ньюкасл, Австралія. В Австралії не так вже й багато місць, де місто розташоване прямо на березі прекрасного пляжу для серфінгу. Це малоповерхове місто в Новому Південному Уельсі в двох годинах їзди на північ від Сіднея сповнене модних кафе, ресторанів світового класу, майданчиків з живою музикою і чудових місць для прогулянок узбережжям.

10. Бентонвілл, Арканзас, США. Це чарівне маленьке місто в Арканзасі пропонує туристам безліч велосипедних і пішохідних маршрутів, доповнених затишними кав'ярнями та вражаючим художнім музеєм "Кристал Бріджес".

11. Станція Браун, Антарктида. Обираючи антарктичний круїз, туристам радять переконатися, що маршрут включає станцію Браун на крижаному континенті. Вийшовши на берег, ви ділитимете 5,5 мільйона квадратних миль землі всього з кількома тисячами інших людей, а також із мільйонами пінгвінів. Також зі станції можна побачити тюленів і косаток, а ще так звану Райську затоку – один із найприголомшливіших пейзажів Білого континенту.

12. Монголія. Завдяки новому міжнародному аеропорту та доступним місцевим турам ця країна більш доступна, ніж ви очікуєте. Для ідеального знайомства з Монголією проведіть кілька днів у столиці Улан-Баторі, а потім насолодіться чудовими хребтами і свіжим гірським повітрям національного парку Горхі Терелж. Заночуйте під зірками у своїй власній юрті та не дивуйтеся, якщо кочові пастухи зупиняться, щоб привітати вас.

13. Куенка, Еквадор. Як для відносно невеликого міста (хоча й третього за величиною в Еквадорі) Куенка має величезний потенціал, коли справа стосується культури. Його історичний центр було оголошено об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 1999 року, а місцеві ремісники та художники дивують своїми неймовірними роботами. Найвідоміша серед них – знаменитий панамський капелюх "Монтекрісті".

14. Карпатос, Греція. У той час як туристи стікаються, щоб спостерігати захід сонця на переповненому Санторіні або засмагати на переповнених пляжах Міконоса, обізнані греки здійснюють чотиригодинну подорож на поромі від Родосу до крихітного острова Карпатос. Там ви опинитеся на низці майже пустельних пляжів, що омиваються найчистішою водою і відвідуються середземноморськими тюленями-монахами.

15. Озеро Бакалар, Мексика. Озеро Бакалар, також відоме як Лагуна семи кольорів завдяки своїм синьо-блакитним водам, часто не береться до уваги на тлі більш популярних Канкуна і Тулума, а тому гарантує відпочинок далеко від натовпів туристів.

16. Сребреник, Боснія і Герцеговина. Ця країна – мабуть, найбільш недооцінене місце в Європі. Проте вона сповнена чарівних міст, а Сребреник за 140 кілометрів на північ від Сараєво, також відомий як "Королівське місто", є домівкою для найкраще збереженої середньовічної фортеці Боснії – чарівної споруди дванадцятого століття з краєвидом на долину, сповнену міфів та легенд.

17. Сан-Томе і Прінсіпі. Вулканічні острови Сан-Томе і Прінсіпі, що дрейфують у Гвінейській затоці біля берегів Західної Африки, разом становлять другу за величиною країну в Африці та залишаються одним із випущених з поля зору напрямків для африканських подорожей. Цей біосферний заповідник, де пишні тропічні ліси переходять у чисті тропічні води, пропонуючи безліч пригод на природі.

18. Кабо Рохо, Пуерто-Ріко. Барвисте пляжне містечко на південно-західному узбережжі Пуерто-Ріко вабить туристів білими пісками та бірюзовим морем, а також невимушеною атмосферою подалі від галасу та метушні столиці.

19. Східний Хайленд, Зімбабве. У той час як більшість мандрівників до Зімбабве прямують до величного водоспаду Вікторія або знаменитого національного парку Хванґе, на східному кордоні країни розташоване місце такої ж дивовижної краси, що й досі залишається відносно невідомим.

20. Гіппсленд, Австралія. Ця місцевість – справжня країна чудес, що включає в себе альпійські дороги, звивисті водні шляхи, родючі сільськогосподарські угіддя і пустельні ділянки пляжів з білим піском.

21. Плімут, Англія. Це місто доволі несправедливо не береться до уваги, хоча там є все для втечі від галасу і метушні – художні галереї, архітектура, басейни і навіть найстаріша винокурня Англії.

22. Турку, Фінляндія. Друге місто та історична столиця країни – нітрохи не менш вражаюче, ніж Гельсінкі. Місто, яке отримало прізвисько "Фінський Париж" завдяки розташуванню на березі річки Аура і процвітаючій культурі кафе, також є найстарішим містом Фінляндії, багатим на середньовічні пам'ятки, і одночасно центром зелених інновацій.

23. Ломбок, Індонезія. З огляду на те, наскільки велелюдними можуть бути пляжі сусіднього Балі, дивно, що острів Ломбок все ще залишається поза увагою туристів. На його пляжах із білим піском більше повільних буйволів, аніж машин, а інстаграммери – рідкісна порода на терасованих рисових полях.

24. Брей, Ірландія. Саме поява залізниці 1854 року зробила Брей, розташований приблизко в 20 кілометрах на південь від Дубліна, настільки популярним, що він став відомий як Ірландський Брайтон. Далі на нього чекав багаторічний занепад, проте тепер його вікторіанська набережна завдовжки півтора кілометра тепер сповнена кафе і ресторанів.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам назвали головні туристичні тренди на літо 2024 року: здоров'я, таємниці та тиша.

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