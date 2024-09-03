Затишні містечка, яким вдалося зберегти дух часу, можна знайти по всій Європі.

Багатьох туристів ваблять старовинні міста, через архітектуру і традиції яких можна доторкнутися до історії. Особливо концентрація таких міст спостерігається на європейському континенті.

Видання Architectural Digestсклало список із семи чарівних містечок Європи, які ніби застигли в часі.

1. Бон, Франція. Відомий своїм жвавим винним бізнесом, Бон розташований приблизно за чотири години їзди на поїзді від Парижа. Крім того, що він славиться своїм найпопулярнішим напоєм, це європейське місто часто називають "казковим селищем" завдяки великій колекції історичних будівель. Найвідомішою є Hospices de Beaune: зараз це музей, а спочатку це була благодійна богадільня.

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2. Матера, Італія. Розташована в регіоні Базиліката на півдні Італії, Матера найбільш відома своїм стародавнім містом Сассі-ді-Матера. Вважається, що це одне з перших поселень людей у країні: цей район складається з печерних жител, виритих у скелях. Однак у 1950-х роках цей район евакуювали, оскільки багато житлових приміщень були небезпечними. Однак зусилля італійського уряду перетворили його з району бідності на унікальний туристичний напрямок. Крім печерних будинків, місто відоме своїми монастирями і церквами, такими як романський собор Матери.

3. Бібері, Англія. Під час поїздки в Котсуолдс можна відвідати безліч чарівних селищ, але Бібері – обов'язкове для відвідування. Лише за кілька хвилин їзди від Сайренчестера, який часто називають "столицею Котсуолдса", розташоване містечко з кам'яних котеджів, оповитих плющем готелів і пагорбів. Арлінгтон-Роу є однією з найфотографованіших пам'яток у селі: побудовані 1380 року рядові будинки спочатку будували як склад вовни, але в 17 столітті їх перетворили на резиденції ткачів.

4. Сіміан-ла-Ротонд, Франція. Лавандові поля оточують Сіміан-ла-Ротонд, демонструючи яскравий прояв фіолетової магії. Побудований на невеликому пагорбі в Альпах Верхнього Провансу, середньовічний замок Шато де Сіміан-Агу і навколишнє селище залишилися практично незмінними з моменту їхнього побудови в 12 столітті.

5. Кудильєро, Іспанія. Хоча більша частина економіки Кудільєро заснована на туризмі, ця історична рибальська вілла не затьмарюється мегакурортами або сувенірними магазинами. Всього в п'яти годинах їзди від Мадрида селище зберігає свою старомодну атмосферу завдяки ряду барвистих будівель, що оточують головний порт.

6. Портрі, Шотландія. Головне місто острова Скай є популярним місцем у Шотландському нагір'ї. Його барвистий порт, спроектований Томасом Телфордом, часто приваблює відвідувачів. Як і на інших шотландських островах, його суворий ландшафт є ще однією помітною пам'яткою та заслуговує на вивчення.

7. Кліс, Хорватія. Шанувальники "Гри престолів" можуть подумати, що вони дивляться на Міерин – місто, показане в четвертому сезоні серіалу. Насправді це фортеця Кліс, яка датується 5 століттям, а її назва походить від хорватського слова "klisura", що означає крута скеля.

Як повідомляв УНІАН, раніше Lonely Planet назвав десять найкращих місць у Європі для відвідування цієї осені.

Також видання визначило сім ідеальних місць у Європі для соломандрівників.

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