Деякі європейські туристичні напрямки найкраще відвідувати в міжсезоння.

Багато тревел-експертів вважають міжсезоння (осінь і весну) найкращим періодом для подорожей з цілої низки причин – від нижчих цін до менших натовпів і комфортніших температур.

Найбільше у світі туристичне видавництво Lonely Planet, що випускає путівники, назвало десять найкращих напрямків у Європі для відвідування восени 2024 року.

1. Севілья (Іспанія) – найкраще для міського відпочинку. В жовтні у Севільї температура на максимумі може сягати 26°C, що ідеально підходить для огляду місцевих численних визначних пам'яток: виснажлива спека спала, але все ще досить тепло для прогулянок у футболках і вечорів у тапас-барах на відкритому повітрі.

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Коли їхати: з березня по травень і жовтень – тепло і приємно; з червня по вересень – нестерпно спекотно; з листопада по лютий – помірно.

2. Додеканес (Греція) – найкраще для спонтанних поїздок островами. Рання осінь у Додеканесі чудова: саме тоді ця група островів пропонує здебільшого гарну погоду, нижчі ціни, тепле море та менше відвідувачів, а також безліч об'єктів, які ще не закрилися на зиму. Розпочинати мандрівку експерти радять із Родоса – найбільшого з островів групи Додеканес, де є аеропорт. Уже звідти можна вирушити далі поромами або невеликими човнами на решту островів.

Коли їхати:з травня по червень і з вересня по жовтень – сонячно, тепло, доступне транспортне сполучення; з липня по серпень – спекотно і надто жваво; з листопада по квітень – прохолодно, мало поромів.

3. Умбрія (Італія) – найкраще для смакування сезонних страв. Скромний сусід Тоскани, зі своєю осінньою плодоносністю, прекрасний і щедрий у цю пору року і є ідеальним місцем для відпочинку, наповненого їжею. Його горбисті місцевості та оточені стінами міста, такі як Орвієто, Амелія і Нарні, купаються в золотому світлі та вільні від натовпу. Його столи ломляться від неймовірних місцевих продуктів: сочевиця, квасоля і гриби, каштани і чорні трюфелі, яскравий шафран і оліо новелло зі свіжого врожаю оливок. А пік сезону збору винограду робить цей час найкращим для проходження винними маршрутами Страда-дель-Сагрантіно, відвідування виноградників і середньовічних селищ для дегустації.

Коли їхати: з квітня по червень і з вересня по жовтень – приємна погода, мало людей; з липня по серпень– спекотно, жваво; з листопада по березень – прохолодно.

4. Чорногорія – найкраще місце для піших походів. Завдяки теплому клімату, гори Чорногорії підходять для піших прогулянок до листопада. Найвищі з них розташовані в Національному парку Дурмітор, внесеному до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, – скупченні темних, зубчастих вершин, 48 з яких підносяться на понад 2000 метрів, розкиданих сосновим лісом, пишними луками і блискучими льодовиковими озерами. Прибережні високі точки, як-от гори Орьєн і Ловчен, пропонують приголомшливі краєвиди на Адріатичне море – тут можна поєднати походи з купанням у блакитному морі, що залишається теплим упродовж усього жовтня, – і безлюдним.

Коли їхати: з квітня по червень і з вересня по жовтень – тепло, мало людей; з липня по серпень – спекотно, багатолюдно; з листопада по березень – холодно, можна кататися на лижах.

5. Копенгаген (Данія) – найкраще для вечерь у ресторанах. Неймовірно крутий Копенгаген є епіцентром як скандинавського шику в дизайні, так і нової скандинавської революції в їжі – ніде більше їжа не буває креативнішою, стійкішою чи сезоннішою, ніж тут, чи то кухні, відмічені зірками Мішлен, чи то кав'ярні у фермерських крамницях. Почати варто з продовольчого ринку Torvehallerne KBH, де подають все: від органічної каші до чудових smørrebrød (відкритих сендвічів). Потім можна вирушити на пішохідну екскурсію для гурманів, щоб дізнатися, де місцеві жителі купують каву і випічку. Завершіть день варто в міському районі Кьодбюен, щоб випити як данець.

Коли їхати: з квітня по травень і жовтень – тихіше, прохолодніше; з червня по вересень – сонячно, жваво, метушливо; з листопада по березень – холодно.

6. Шотландське нагір'я – найкраще для споглядання похмурих осінніх пейзажів. Вихор туману, вересова пустка, що світиться в променях світанку, і, можливо, болісне ревіння оленя, що готується до бійки: ранок пізньої осені в Шотландському нагір'ї – це завжди атмосферна подія. Тільки варто врахувати, що багато пам'яток тут закриваються на зиму.

Коли їхати: з квітня по травень – тихо, все цвіте; червень-серпень – найтепліші дні, довгі дні, мошки; вересень-листопад – осінні фарби, гон оленів; грудень-березень – холодно, можливий сніг.

7. Мальта – найкраще для поєднання острова і міста. На маленькій Мальті чудовий середземноморський клімат – у листопаді все ще спекотно і тепло, тоді коли більша частина Європи вже тремтить від холоду. При температурі близько 21°C і морі, що ще зберігає залишки літнього тепла, можна чудово поєднати лінощі в м'якому кліматі з оглядом визначних пам'яток – невеликі розміри Мальти дають змогу встигнути все, не витрачаючи багато часу.

Коли їхати: з квітня по червень і з жовтня по листопад – тепло, малолюдно; з липня по вересень – жарко, сухо, жваво; з грудня по березень – прохолодно.

8. Тенерифе (Канарські острови, Іспанія) – найкраще для сонця. Тенерифе вже давно вітає любителів сонця цілий рік – середня денна температура коливається близько 24°C аж до листопада. По суті, це єдине місце в Європі, де можна запланувати пляжний відпочинок так пізно. Великі туристичні курорти розташовані на півдні, натомість краще вирушити на північ, можливо, в історичне місто Пуерто-де-ла-Крус або на пляжі навколо Лос-Гігантес і Пуерто-де-Сантьяго на заході.

Коли їхати: з березня по травень – тепло, польові квіти; з червня по вересень – спекотно, сонячно; з жовтня по листопад – тепло, малолюдно; з грудня по лютий – помірно, можливий сніг у районі вулкана Тейда.

9. Латвія – найкраще для осінніх барв. Жовтень – останній шанс поблукати чудовими дикими місцями Латвії в теплу погоду: дні ще досить довгі, зимові вітри ще не почали дути, а осінні барви найкращі. У національному парку Гауя можна помилуватися середньовічними замками і туманними водними шляхами на тлі моря жовто-золотих дерев. Тут багато пішохідних стежок – від коротких прогулянок до довгих маршрутів уздовж річки Гауя.

Коли їхати: з квітня до червня – тепло (круїзний сезон із травня до вересня); з липня до серпня – спекотно, багатолюдно; з вересня до жовтня – м'яко, тихо; з листопада до березня – холодно, сніжно.

10. Бургундія (Франція) – найкраще для любителів вина і велосипедного спорту. Життя в Бургундії забарвлене в червоний і білий кольори – точніше, Піно Нуар і Шардоне, два сорти винограду, що домінують у найбільш шанованому виноробному регіоні Франції. Досліджуючи пагорби Бургундії в сезон збору винограду, також можна насолодитися ідеальними умовами для їзди на велосипеді Le Tour de Bourgogne. Цей велосипедний маршрут включає близько 800 км зелених доріжок без руху, доріжки вздовж каналів і тихі путівці, що зв'язують найпривабливіші пам'ятки регіону.

Коли їхати: з квітня по травень і жовтень – прохолодніше, тихіше; з червня по вересень – стабільно тепло; з листопада по березень – холодно, волого.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам назвали сім несподіваних країн Європи з чудовими пляжами.

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