Єдиний аеропорт грецького острова Хіос закриють на чотири місяці

Призупинення експлуатації аеропорту пов’язане з масштабною реконструкцією злітно-посадкової смуги.

Єдиний аеропорт грецького острова Хіос, відомий як аеропорт "Омірос", тимчасово припинить роботу на чотири місяці. Як повідомляє The Independent, обмеження діятимуть із 15 листопада 2026 року до 15 березня 2027 року, попри заперечення місцевих жителів і представників бізнесу.

За даними Управління цивільної авіації Греції (HCAA), призупинення експлуатації аеропорту пов’язане з масштабною реконструкцією злітно-посадкової смуги. Зазначається, що роботи забезпечать безперебійне повітряне сполучення протягом туристичного сезону 2027 року та пом'якшать наслідки зимових погодних умов. Водночас, на час ремонту екстрені рейси, включаючи медичну евакуацію, пошуково-рятувальні, пожежогасіння, гуманітарні, державні та інші рейси національного значення, зможуть виконуватися гелікоптерами, які здійснюють посадку та зліт безпосередньо на перон паркування та з нього.

Після завершення модернізації довжина смуги становитиме 1799 метрів, що дозволить приймати більші типи літаків. У виданні нагадали, що Хіос, п'ятий за величиною грецький острів, розташований у північній частині Егейського моря. Влада острова назвала закриття аеропорту економічно невигідним заходом, адже спочатку уряд планував закрити аеропорт 15 січня, на два місяці.

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"Дострокове закриття серйозно вплине на економіку та суспільство острова, особливо під час святкового сезону (Різдво, Новий рік), коли люди планують поїздки, сімейні візити та медичні огляди. Хіос, як прикордонний острів за 5 миль від Туреччини, залежить від повітряного сполучення зі столицею з міркувань здоров'я, розваг та свободи", – заявив президент Хіоської торгової палати Пантеліс Легатос.

Новини туризму в Греції

Як повідомляв УНІАН, озеро Коронея на півночі Греції, яке свого часу було п’ятим за площею озером країни, скоротилося до менш ніж десятої частини свого колишнього розміру. Десять років тому Коронея було заповідною водно-болотною територією, де мешкали тисячі перелітних та водоплавних птахів, зокрема фламінго. Завдяки цьому, озеро приваблювало туристів, рибалок і місцевих фермерів.

Нині ж від великого озера залишилися лише окремі каламутні ставки. Супутникові знімки свідчать, площа водної поверхні скоротилася з 34,4 кв. км у 2016 році до лише 2,7 кв. км. Вчені пов’язують стрімке обміління насамперед із багаторічним дефіцитом опадів і підвищенням температури повітря.

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