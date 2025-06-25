Хоча іспанський Бенідорм славиться вечірками, за кілька хвилин їзди розташоване казкове місто з брукованими вулицями, історією і приголомшливими закусочними.

Бенідорм популярний серед туристів завдяки сонцю, низьким цінам і знаменитій вулиці Калле Жерона, більш відомій як "смуга".

Але, крім тусовок, у цьому місті для відпочинку також є багато захоплюючих дух місць, про які, можливо, не знає широке коло туристів, пише Express. Один зі способів втекти від тусовки - поїхати в невеличке містечко недалеко від Бенідорма. У ньому немає галасливих компаній і дискотек до ранку, а ще його порівнюють із красою Міконоса.

Видання зазначило, що дістатися до цього містечка, що має назву Альтеа, можна всього за 18 хвилин їзди машиною або за 12 хвилин автобусом від Benidorm Intermodal.

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Прибувши в це містечко, ви відчуєте, ніби перенеслися назад у часі. Казкове старе місто складається з вузьких брукованих вуличок і яскраво вибілених будинків.

Прогулюючись вулицями, ви відчуєте свіжий аромат кави з місцевої кав'ярні або їжу з незвичайних ресторанів.

Туристів часто вражає краса церкви під назвою Нуестра Сеньйора дель Консуело або Іглесія де Арріба. А коли ви подивитеся за церкву, ви побачите синє море і довгий пляж.

Досвідчені туристи рекомендують обов'язково відвідати Альтеа і називають її "прихованою перлиною всього за 15 хвилин від Бенідорма".

Туристи зазначили, що це містечко може похвалитися найкращими краєвидами на всьому узбережжі Коста-Бланка і всього дня вистачить, щоб вивчити його. Також туристи з досвідом похвалили місцеві бари та ресторани і загалом захоплювалися тамтешньою атмосферою, яка мало кого залишить байдужим.

Раніше УНІАН.Туризм писав, що названо найменш відвідуваний острів Іспанії. Справжня прихована перлина, цей маленький Канарський острів є всесвітньо відомим місцем для дайвінгу.

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