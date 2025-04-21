Справжня прихована перлина, цей маленький Канарський острів є всесвітньо відомим місцем для дайвінгу.

Хоча Іспанія і перевантажена туристами, насправді там є ще багато селищ, невеликих містечок і островів, які з радістю приймають відпочивальників.

Одним із таких є Ель-Єрро на Канарських островах, пише Mirror. Розташований у найзахіднішій точці країни, цей невеликий вулканічний острів було названо "найменш відвідуваним островом" Іспанії.

Незважаючи на те, що Ель-Єрро виник 1,1 млн років тому, він вважається наймолодшим із Канарських островів. Він також має репутацію "острова з душею" через свій спокій і неквапливий темп, чому сприяє його мінімальна інфраструктура та вражаючий природний ландшафт.

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Хоча він відносно невідомий багатьом любителям літніх відпусток, Ель-Єрро має світову популярність серед любителів дайвінгу. На острові є понад 40 точок для занурення, і дайвери з усього світу приїжджають, щоб досліджувати й фотографувати унікальні підводні ландшафти в регіоні.

Причина, через яку Ель-Єрро вважається одним із найкращих місць для підводного плавання, пов'язана з цілою низкою чинників. По-перше, вода тут особливо прозора, що забезпечує видимість до 30 м. Ця прозорість у поєднанні з різноманітністю морського життя і підводних вулканічних ландшафтів пропонує незабутні враження. Дайвери обов'язково зустрінуть косяки середземноморських риб-папуг, мант, тунців, черепах і китових акул.

Видання зазначило, що для дайверів-початківців на острові є школи дайвінгу, які допоможуть орендувати обладнання.

Хоча на Ель-Єрро майже немає пляжів, мандрівники також можуть поплавати в одному з численних природних басейнів. Один із найвідоміших - Чарко Азул із кришталево чистою водою. Басейн виритий біля підніжжя вулканічної скелі, що робить його відокремленим місцем для купання і відпочинку.

На узбережжі Валле-де-Ель-Гольфо мандрівники також знайдуть природні басейни Ла-Масета. Ця область природним чином захищена від морських течій, що робить її прекрасним місцем для того, щоб позасмагати, також там є місце для пікніків.

Маленьке село Ель-Тамадусте також є ще одним обов'язковим місцем для відвідування на острові. Колись це було старе поселення моряків, село славилося кришталево чистою, спокійною водою і є чудовим місцем для знайомства з кулінарними шедеврами регіону.

Кулінарія острова відображає його природне середовище і характеризується простими, свіжими стравами - з іспанським впливом, звісно. У меню бімбачинче - традиційних кулінарних домів на острові - мандрівники можуть розраховувати знайти смажені, тушковані та смажені рибні страви, домашній сир, смажену козлятину та зморшкувату картоплю.

Для любителів активного відпочинку є також безліч пішохідних маршрутів густими лісами острова. Один із найвідоміших маршрутів - Каміно де Хінама, 3-кілометровий маршрут, що веде до однієї з найвищих точок острова, звідки відкриваються панорамні краєвиди. Для особливо сміливих туристів на Ель-Єрро також організовуються парапланерні заходи.

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