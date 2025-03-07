Мандрівників закликали відкласти свої поїздки.

Рух поїздів через Північний вокзал Парижа (Gare du Nord), який вважається найзавантаженішим у всій Франції, паралізовано через бомбу часів Другої світової війни, виявлену неподалік від залізничних колій.

Як пише RFI з посиланням на національну залізничну компанію SNCF, бомбу, що не розірвалася, було виявлено вночі під час робіт із технічного обслуговування, які проводили в районі північного передмістя Парижа Сен-Дені.

У зв'язку з цим рух поїздів через Північний вокзал Парижа було зупинено. Це торкнулося всіх поїздів Eurostar із Лондона (Велика Британія), а також високошвидкісних і регіональних поїздів, що курсують усередині Франції.

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Наразі поліція працює над тим, щоб знешкодити пристрій. Мандрівників закликали відкласти свої поїздки.

Видання нагадує, що бомби, що залишилися з часів Першої або Другої світової війни, знаходять по всій Франції регулярно, але їх дуже рідко можна знайти в місцях із таким скупченням людей.

Як повідомляв УНІАН, восени 2024 року французький залізничний оператор SNCF ввів нові правила для пасажирів щодо перевезення багажу.

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