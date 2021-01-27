До міжнародного аеропорту «Одеса» через снігопад скасовано рейси зі Стамбула (Туреччина) і Варшави (Польща).
Як повідомили в аеропорту, скасовано рейс компанії Turkish Airlines зі Стамбула, який планувалося прийняти о 09:25. Борт з Варшави авіакомпанії LOT Polish Airlines очікувався о 13:10.
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Крім того, скасовано три вильоти: до Мінська (Білорусь) літака компанії Belavia (планувався о 02:05), до Стамбула Turkish Airlines (10:10) і до Варшави LOT Polish Airlines (14:00).
Графік прибуття (відбуття) інших літаків наразі залишається без змін.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі та Одеській області снігопад, який спричинив падіння десятків дерев, знеструмлення населених пунктів тощо.
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