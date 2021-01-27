Сильний снігопад в Одесі: до міста заборонили в'їзд фур, комунальники працюють у посиленому режимі (фоторепортаж, відео)

У місті очікується випадання більш ніж місячної норми опадів.

Сильний снігопад, що почався вночі в Одесі, триває. Станом на 8 ранку висота снігового покриву досягла 5-6 см.

Про це повідомляє "Думская".

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Рух транспорту вулицями міста ускладнено, утворилися затори.

У мерії повідомляють, що спецтехніка комунальних підприємств почала працювати о 4:00. Всього задіяно 90 машин.

Повний цикл по 17 маршрутах займає біля п'ять годин. З огляду на те, що снігопад не припиняється і пік його очікується до обіду, після першого циклу техніка відразу піде на другий. В даний час проїздність на дорогах Одеси зберігається.

Співробітники житлокомунсервісів проводять розчищення тротуарів і посипання піщано-соляною сумішшю.

Згідно з даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сніг йтиме в Одесі протягом дня, очікується випадання більш ніж місячної норми опадів. Крім того, ситуацію погіршує сильний вітер, до 15-20 метрів в секунду.

У зв'язку з цим муніципалітет переконливо просить не залишати без зайвої потреби свої будинки, не користуватися без крайньої потреби особистим автотранспортом, не залишати свої авто вздовж доріг, так як це може перешкодити роботі спецтехніки.

Мерія ввела тимчасову заборону на в'їзд до Одеси вантажного транспорту. Патрульні поліцейські контролюють рух фур з боку автодоріг Одеса-Київ, Одеса-Рені, Одеса-Мелітополь та Одеса-Кучурган. Водіям вантажівок рекомендують перечекати негоду на АЗС.

За прогнозами синоптиків, в Одесі може випасти до 40 см снігу.

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