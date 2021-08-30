У закритих приміщеннях і місцях скупчення людей на вулицях потрібно буде обов'язково носити маски.

Влада Греції з 30 серпня посилила карантинні обмеження, пов'язані з поширенням коронавірусу.

Нові обмеження, що торкнулися також туристів, діятимуть поки до 6 вересня, пише Protothema.

Згідно з оновленими правилами, вхід у музеї, на виставки та відвідування місць археологічних розкопок можливо тільки за наявності сертифіката про вакцинацію, довідки про перенесений COVID-19 або негативний ПЛР-тест, якому не більше 72 годин.

Проводити екскурсії можна тільки в групах до 20 осіб в приміщенні та до 40 - на відкритому повітрі.

Також обмеження торкнулися переміщень між материком і островами. Тепер це можуть робити тільки ті, хто надасть документ про вакцинацію, одужання після коронавірусу або негативний ПЛР-тест.

Кіно, театри, клуби, ресторани й розважальні центри в закритих приміщеннях зможуть відвідувати тільки ті, хто перехворів або вакцинувався, але ресторани на території готелів відкриті також і для невакцинованих гостей.

Також, у закритих приміщеннях і місцях скупчення людей на вулицях потрібно буде обов'язково носити маски. За порушення цього правила загрожує штраф до 300 євро.

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Карантин в Греції

Раніше повідомлялося, що в Греції вводять додаткові обмеження для невакцинованих людей. Нові обмеження діятимуть з 13 вересня по 31 березня.

Зокрема, щоб продовжувати працювати, нещеплені люди будуть змушені щотижня здавати тест на COVID-19 у приватних структурах. А від працівників сфер науки, туризму, громадського харчування та розваг, а також школярів і студентів вимагатимуть два тести на тиждень.

Крім того, в розважальні заклади, ресторани, бари й кафе пускатимуть тільки вакцинованих або недавно одужавших відвідувачів.

Автор: Олександр Топчій