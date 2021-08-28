У документі наголошується, що розвідспільнота не прийшла до єдиної думки про походження вірусу.

Розвідка США завершила 90-денне розслідування походження нової коронавірусної інфекції COVID-19.

Розсекречена версія доповіді американського розвідспільноти була розміщена на сайті офісу директора Національної розвідки.

У документі наголошується, що розвідспільнота не прийшла до єдиної думки про походження вірусу.

При цьому всі відомства згодні, що такі дві гіпотези, як "природний контакт із зараженою твариною і інцидент в лабораторії", є правдоподібними, наголошується в тексті.

Водночас американська розвідка впевнена, що COVID-19 не був розроблений як біологічна зброя. У документі також говориться, що більшість відомств Сполучених Штатів вважають, що коронавірус, "ймовірно, не був створений за допомогою генної інженерії".

Повідомляється, що китайські чиновники "не знали про вірус до першого спалаху".

У розвідспільноті заявили, що для остаточного висновку потрібні дані про перші випадки COVID-19 і співробітництво Китаю, але країна "продовжує перешкоджати розслідуванню, противитися обміну інформацією і звинувачувати інші країни".

Разом з цим наголошується, що дії влади КНР в даному питанні демонструють невпевненість Пекіна в кінцевих підсумках розслідування.

Читайте такожУ ВООЗ прогнозують нову хвилю коронавірусу восени (відео)

Пандемія коронавірусу: з чого все почалося

Перші випадки захворювання на коронавірус були зафіксовані в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року.

14 січня команда експертів ВООЗ прибула до Китаю для дослідження походження коронавірусу. Місія не змогла точно визначити джерело коронавірусу. Однак, повідомлялося, що гіпотеза про лабораторний витік малоймовірна і вона не належить до гіпотез, які досліджуватимуть надалі.

Згодом стало відомо, що влада Китаю відмовилася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом.

У звіті про походження COVID-19, підготовленому лабораторією уряду США, є висновок, що гіпотеза походження коронавірусу з лабораторії в китайському Ухані – правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення.

25 серпня розвідка США представила президенту Джо Байдену доповідь про походження коронавірусу, але в ньому вона не змогла прийти до консенсусу щодо питання, чи був вірус створений в лабораторії, чи виник природним шляхом.

Автор: Олег Давигора