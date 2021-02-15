Країни Європи продовжують запроваджувати нові карантинні обмеження через ситуацію з пандемією коронавірусу, яка триває вже майже рік.
Читайте такожМОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон
Як йдеться в сюжеті ТСН, принаймні на найближчі 10 днів Німеччина закрила кордони з Австрією та Чехією через нові штами коронавірусу – "південноафриканський" виявили в австрійському Тиролі, а "британський" – у Чехії.
У німецьких медиків є побоювання, що нові штами більш заразні, а вакцини проти них менш ефективні. Тож в'їжджати до Німеччини тепер дозволятимуть тільки тим, хто повертається додому з інших країн.
Також відсьогодні знову посилює вимоги для в’їзду Велика Британія. Крім обов'язкового тесту на COVID-19, перед польотом тепер мандрівники повинні будуть пройти ще два тести на коронавірус під час обов'язкової десятиденної самоізоляції.
Для проходження карантину у Британії облаштовують спеціальні готелі, а для порушників режиму самоізоляції передбачені штрафи до 10 тисяч фунтів.
Крім того, раніше стало відомо, що з метою захисту від поширення нових варіантів коронавірусу Італія ввела більш жорсткі правила перевірки приїжджих з Австрії.
Ситуація з коронавірусом у світі
- Станом на 15 лютого 2021 року у світі зафіксовано 108,82 млн випадків інфікування коронавірусом. При цьому 2,4 млн людей стали жертвами коронавірусної інфекції, 61,09 млн людей одужали від коронавірусу.
- Нові штами коронавірусу почали виявляти наприкінці 2020 року, коли вже були розроблені перші вакцини, підлаштовані під попередній штам.
- Водночас, згідно з результатами міжнародного дослідження, Україна увійшла до п'ятірки країн, які не згодні з обмеженням подорожей між країнами для протидії COVID-19.
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.