Німеччина закрила кордони з Австрією та Чехією, а Велика Британія посилила вимоги для в’їзду.

Країни Європи продовжують запроваджувати нові карантинні обмеження через ситуацію з пандемією коронавірусу, яка триває вже майже рік.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, принаймні на найближчі 10 днів Німеччина закрила кордони з Австрією та Чехією через нові штами коронавірусу – "південноафриканський" виявили в австрійському Тиролі, а "британський" – у Чехії.

У німецьких медиків є побоювання, що нові штами більш заразні, а вакцини проти них менш ефективні. Тож в'їжджати до Німеччини тепер дозволятимуть тільки тим, хто повертається додому з інших країн.

Також відсьогодні знову посилює вимоги для в’їзду Велика Британія. Крім обов'язкового тесту на COVID-19, перед польотом тепер мандрівники повинні будуть пройти ще два тести на коронавірус під час обов'язкової десятиденної самоізоляції.

Для проходження карантину у Британії облаштовують спеціальні готелі, а для порушників режиму самоізоляції передбачені штрафи до 10 тисяч фунтів.

Крім того, раніше стало відомо, що з метою захисту від поширення нових варіантів коронавірусу Італія ввела більш жорсткі правила перевірки приїжджих з Австрії.

Ситуація з коронавірусом у світі

Станом на 15 лютого 2021 року у світі зафіксовано 108,82 млн випадків інфікування коронавірусом. При цьому 2,4 млн людей стали жертвами коронавірусної інфекції, 61,09 млн людей одужали від коронавірусу.

Нові штами коронавірусу почали виявляти наприкінці 2020 року, коли вже були розроблені перші вакцини, підлаштовані під попередній штам.

Водночас, згідно з результатами міжнародного дослідження, Україна увійшла до п'ятірки країн, які не згодні з обмеженням подорожей між країнами для протидії COVID-19.

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Автор: Марина Григоренко