При в'їзді треба показати на кордоні негативний результат тесту на COVID-19 та відбути двотижневий карантин.

З метою захисту від поширення нових варіантів коронавірусу Італія ввела більш жорсткі правила перевірки приїжджих з Австрії.

Читайте такожЄС спростив схвалення вакцин від нових штамів коронавірусуПро це 13 лютого заявив італійський міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, інформує Deutsche Welle.

За його словами, таким чином країна прагне захиститися від південноафриканської мутації коронавірусу, яка поширюється в Австрії.

Нові правила, що набули чинності в неділю, 14 лютого, припускають, що люди, які провели в Австрії понад 12 годин - навіть транзитні пасажири - мають на кордоні пред'явити негативний тест на коронавірус. Тест повинен бути зроблений не більше ніж за 48 годин до прибуття на кордон. Вже в Італії мандрівники повинні відбути двотижневий карантин, після якого треба буде зробити ще один тест.

Що цьому передувало

У ніч на 14 лютого німецька поліція виставила пости на кордоні з Чехією та австрійською федеральною землею Тіроль, які визнані "регіонами, де поширена мутація коронавірусу".

Кордон дозволено перетинати тільки тим особам, які працюють в медичній сфері або на підприємствах "критичної інфраструктури", а також водіям вантажівок і тим, хто їде на похорон.

При цьому поліцейським треба пред'явити негативний результат тесту на коронавірус.

Поки невідомо, чи треба мандрівникам проходити тест щодня, через день або щотижня.

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Автор: Світлана Закелова