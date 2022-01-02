Тепер для в'їзду до країни туристам доведеться здавати не два, а три тести на COVID-19.

Влада Кіпру вводить нові обмеження для іноземних туристів.

Тепер для в'їзду в країну туристам доведеться здавати не два, а три тести на COVID-19. Про це повідомляє Cyprus Flight Pass.

Читайте такожЗа яких умов українців пускають до Європи: оновлена мапа МЗС

Так перед виїздом на Кіпр турист має зробити ПЛР-тест не пізніше ніж за 48 годин до прибуття.

Другий ПЛР-тест потрібно здати відразу після прибуття.

Третій тест має бути зданий не пізніше, ніж через три дні після прибуття в країну.

Нові правила набирають чинності з 4 січня 2022 року.

Новий штам коронавірусу "Омікрон":

Уперше новий штам B. 1.1.529 був виявлений в ПАР 24 листопада 2021 року. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

У ВООЗ підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.