Щеплені від коронавірусу громадяни зможуть виїхати за кордон, однак тільки за умови щеплення бустерною дозою.

Влада ОАЕ заявила про те, що в країні вводиться заборона на виїзд за кордон для невакцинованих від коронавірусу громадянин.

Заборона набуде чинності з 10 січня. Про це повідомляє агентство Reuters.

Читайте такожУ Франції дітей з 6 років зобов'язали носити медичні маски

Щеплені від коронавірусу громадяни зможуть виїхати за кордон, однак тільки за умови щеплення бустерною дозою.

Обмеження не поширюються на громадян, звільнених від щеплення з медичних або гуманітарних причин.

Також повідомляється, що громадяни, які виїжджають з країни на лікування, зможуть залишити країну без документів, що підтверджують вакцинацію, якщо проведення вакцинації неможливе за медичними показниками.

Новий штам коронавірусу "Омікрон":

Уперше новий штам B. 1.1.529 був виявлений в ПАР 24 листопада 2021 року. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

У ВООЗ підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.