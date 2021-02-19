Зокрема, на початку березня авіакомпанія відновлює рейси з Києва до Женеви і Праги.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з 1 березня починає поступове відновлення своєї мережі рейсів, зокрема відновлює ряд рейсів, які були скасовані через карантин, а також збільшує кількість частот на найпопулярніших напрямках.

Читайте такожСтало відомо, чи варто українцям планувати літні відпустки на тлі пандемії

Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що на початку березня авіакомпанія відновлює рейси з Києва до Женеви (Швейцарія) і Праги (Чехія).

В кінці березня виконуватимуться рейси з Києва до Ларнаки (Кіпр), Вільнюса (Литва), Барселони (Іспанія) і Кишинева (Молдова).

Також буде відновлено повітряне сполучення між Одесою і Стамбулом.

Згідно з повідомленням, збільшення частот відбудеться між Києвом і Дубаєм (до 6 рейсів на тиждень). Починаючи з травня 2021 року збільшення частот відбудеться між Україною і Стамбулом (до 21 частоти на тиждень).

Додатково МАУ виконає рейси за такими маршрутами: Київ (KBP) - Делі (DEL) - Київ (KBP) - 25 лютого, 5, 13, 18 березня; Київ (KBP) - Ташкент (TAS) - Київ (KBP) - 28 лютого, 10, 21, 31 березня (зворотний рейс наступного дня).

У березні авіакомпанія збільшить частоту польотів до щоденної періодичності за такими маршрутами: Київ (KBP) - Амстердам (AMS) - Київ (KBP); Київ (KBP) - Париж (CDG) - Київ (KBP; Київ (KBP) - Мілан (MXP) - Київ (KBP); Київ (KBP) - Тбілісі (TBS) - Київ (KBP); Київ (KBP) - Єреван (EVN) - Київ (KBP); Київ (KBP) - Тель-Авів (TLV) - Київ (KBP).

Останній у цьому переліку рейс мати 11 частот на тиждень з початком літньої навігації. Починаючи з травня - 14 рейсів на тиждень.

Як повідомляв УНІАН, раніше в лютому МАУ відзвітувала про кількість оброблених звернень пасажирів і суму повернутих коштів у зв'язку зі скасуванням десятків рейсів через вплив COVID-19. Зокрема, в період з квітня 2020 року по січень 2021 року авіакомпанія МАУ повернула пасажирам понад 26,5 млн дол.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

Інші новини авіакомпаній

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець