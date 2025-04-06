Ці природні пам'ятки завжди залишають небайдужими мільйони туристів.

Лаванда часто цвіте на великих відкритих полях. Це можуть бути кілометри лаванди, які особливо привабливі для багатьох туристів. Однак далеко не всі з них знають, де знаходяться найкрасивіші лавандові поля.

Видання Lonely Planet розповіло, де знайти найкрасивіші лавандові поля у світі.

Лордінгтонська лаванда в Чічестері, Велика Британія

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На цій фермі в Західному Суссексі ви зможете поспостерігати за заходом сонця над лавандовими полями і насолодитися живою музикою та іншими заходами серед цвітіння.

Коли цвіте: Липень - пік цвітіння.

Де поїсти: У сусідньому Іст-Ешлінгу, невеличкому селі неподалік від лавандових полів, Horse & Groom вітає мандрівників, які бажають ситно поїсти в пабі, наприклад, яйце по-шотландськи, сендвіч зі стейком після дня або вечора, проведеного на тлі чудових лавандових пейзажів.

Де зупинитися: Поруч із фермою знаходиться Lordington Park, бутик-готель типу "ліжко та сніданок", що пропонує чарівні котеджі. У чайній при готелі ви знайдете міцніші напої та закуски.

Абатство Сенанк у Провансі

Прованс - одне з найвідоміших місць, де можна побачити квітучу лаванду. У цьому абатстві ченці здавна вирощують цю рослину. Одна справа - спостерігати акри фіолетових квітів, але зовсім інша - бачити квітучі рослини на тлі історичного кам'яного монастиря.

А для справжніх шанувальників лаванди коротка поїздка до Кабрієр-д'Авіньйона приведе до Музею лаванди, де ви можете дізнатися про виробництво рослини, а також про її використання в косметиці, ефірних оліях і місцевих ремеслах.

Коли цвіте: Середина червня, пік цвітіння припадає на перші тижні липня, а збір урожаю припадає на серпень.

Де поїсти: Забронюйте столик у ресторані I'Alambic, ресторані з терасою на березі річки Сорг. Замовте кот-де-боф і, можливо, Kir Royale.

Де зупинитися: Освіжіться в басейні, забронювавши проживання в Residence Provence Country Club, де також є тенісні корти та легкий доступ до пішохідних стежок. На території готелю також є ресторан, а також безліч інших варіантів у пішій доступності.

Лавандова ферма Selah Ridge у місті Села, штат Вашингтон

Ферма Selah Ridge Lavender Farm розташована на схилі пагорба. Її місце розташування - сільськогосподарська Мекка з чудовими винами, крафтовими броварнями і яскравими, ароматними сезонними продуктами - робить поїздку в це місце ще більш привабливою.

На фермі можна заблукати, блукаючи лавандовими полями, і, можливо, навіть здобути кілька знань, наприклад, про те, як лаванду обробляють і перетворюють на мило й ароматичні олії. Правильно розплануйте свій візит, і ви зможете приєднатися до семінару з виготовлення та дистиляції лаванди. Фестиваль лаванди в Selah Ridge відбувається кожного липня.

Коли цвіте: Починається наприкінці червня, а повне цвітіння припадає на середину липня.

Де поїсти: Crafted Yakima - це кулінарний підхід "від ферми до столу".

Де зупинитися: Зупиніться в готелі Maison, бутік-готелі, який відкрився 1911 року, а тепер входить до мережі готелів Hilton. Готель розташований поруч із магазинами та ресторанами, а також забезпечує легкий доступ до пішохідних і велосипедних маршрутів, і, звісно ж, неподалік знаходиться лаванда.

Pine Creek Canyon Lavender Farm у Пайні, Аризона

Ця ферма існує з початку 1900-х років. Настійно рекомендується неквапливо прогулятися фермою, щоб помилуватися рослинами.

Оскільки два сорти лаванди, зібрані на фермі - Royal Velvet і Provence - використовуються в кулінарії, відвідувачі можуть готувати з лавандою на відреставрованій кухні фермерського будинку.

Коли цвіте: Із середини червня до вересня.

Де поїсти: The Early Bird Cafe - саме те, що й називається: місце для сніданку, яке відкривається рано. Там подають маслянисті млинці, що плавають у підливі, і листкове печиво, вкрите підливою.

Де зупинитися: Для вишуканого відпочинку в горах підійде The Strawberry Inn. Виберіть номер у готелі або зупиніться в Airstream чи будиночку для глибшого занурення в природу.

Fioritura della Lavanda в Турині, Італія

Часто званий "італійським Провансом", цей регіон влітку розквітає яскравими відтінками фіолетового. Регіон П'ємонт в Італії, столицею якого є Турин, відомий своїми міцними червоними винами і ситними стравами, такими як аньолотті і полента, є гідною зупинкою на італійському шляху. Сонне село Сале Сан Джованні з його майже 100 акрами лавандових полів - чудове місце, щоб зупинитися.

Коли цвіте: З середини червня до середини липня.

Де поїсти: Знайдіть традиційну пасту з м'ясом аньолотті в Consorzio, скромному місці, де подають традиційну п'ємонтську їжу.

Де зупинитися: Для розкішного відпочинку недалеко від полів Сале Сан Джованні відвідайте розкішний Principi di Piemonte UNA Esperienze в Турині. Розташований в історичній будівлі, його архітектура - це видовище, але в ньому також є зміст: спа-центр світового класу з турецькою лазнею в туніському стилі та фінською сауною, а також вишуканий ресторан The Ristorante Casa Savoia від UNA cucina.

Лавандова бджолина ферма в окрузі Сонома, США

На цій сімейній медовій фермі понад 5000 кущів лаванди і кілька вуликів, які виробляють чистий, сирий лавандовий мед, і власники з радістю поділяться своїми знаннями з цікавими відвідувачами.

Коли цвіте: З середини травня до початку серпня, пік цвітіння припадає на початок-середину червня

Де поїсти: Вам не потрібно далеко ходити, щоб відмінно поїсти в місті, завдяки місцевому устричному бару і ресторану The Shuckery. Морепродукти тут екологічно чисті й місцеві, від севіче до смажених устриць.

Де зупинитися: Готелю Petaluma понад 100 років, і він є ідеальною базою для відвідування бджолиної ферми. Зупинившись тут, у центрі міста Петалума, ви матимете чудовий доступ не лише до квітів, а й до виноробень, магазинів і художніх галерей.

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