Найактивніше лавандові поля квітнуть в Україні у липні.

Липень в Україні традиційно вважається місяцем лаванди, адже саме тоді поля вкриваються мальовничими фіолетовими квітковими коврами.

Протягом останніх кількох років лаванда стала надзвичайно популярною в Україні, тож чимало підприємців засадили нею цілі поля. А оскільки квіти ці багаторічні та доволі невибагливі в утриманні, тож тепер вони виростають на тому ж самому місці щороку.

До того ж, на лаванді ще й можна заробляти – дехто з задоволенням влаштовує прогулянки чи фотосесії серед пахучих фіолетових полів, а дехто використовує квітки в господарстві: від декору та ароматизаторів до кулінарії та косметології.

УНІАН.Туризм зібрав добірку місць в Київській області та за її межами, де українці цього року можуть помилуватися квітами лаванди.

1. Добропарк. Цей дендропарк у селі Мотижин за 29 км від Києва серйозно постраждав від дій російських окупантів у березні 2022 року, однак все одно ухвалив рішення відкритися після того, як його обстежили сапери. В травні тут вже була виставка тюльпанів, а тепер настала черга лаванди. Більше можна дізнатися за посиланням.

2. Лавандовий парк Порадів. Розташований в селі Порадівка у Фастівському районі Київської області. Потрапити сюди можна, записавшись на фотосесію. Деталі за посиланням.

3. Ферма Лавандовий маєток. Розташована в селі Дударків у Бориспільському районі Київської області. Сюди можна потрапити як просто на прогулянку, так і замовивши фотосесію. Деталі за посиланням.

4. Лавандова Мануфактура. Ці лавандові поля розташовані в Полтаві, відвідування можливе за попереднім записом. Деталі за посиланням.

5. Лавандове поле Scents and Sensations. Розташоване в селі Сасинівка в Пирятинському районі Полтавської області. Деталі за посиланням.

6. Садовий центр Kvitka Ross. Розташований у селі Зарубинці в Тернопільській області. Деталі за посиланням.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, в якому випадку кияни можуть безпечно відвідувати пляжі у столиці.

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