Розташоване на підборах італійського чобота, в одному з найменш досліджених регіонів країни, це історичне портове місто може похвалитися багатющою культурною спадщиною.

Флоренція може бути неймовірно велелюдною незалежно від сезону, настільки, що це псує її магію, по-друге, ціни зростають з року в рік.

Як зазначило видання Traveloffpath, зараз середня вартість ночівлі у Флоренції становить приголомшливі $197, а витрати на їжу у 2025 році становитимуть $70 на день.

Однак, як підкреслило видання, для бюджетних мандрівників південний аналог Флоренції, усіяний пам'ятками епохи Відродження, відвідування якого на 30-50% дешевше.

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Розташоване на підборах італійського чобота, в одному з найменш досліджених регіонів країни, Лечче - історичне портове місто, історія якого сягає Стародавніх часів. Воно володіє культурною чарівністю та архітектурним багатством.

Засноване ще 1200 року до нашої ери, воно отримало відбиток багатьох цивілізацій, зокрема, від Римської імперії.

У самому серці історичного центру ви знайдете добре збережену римську арену, яка вміщувала понад 25 тис. осіб і використовувалася для проведення гладіаторських ігор. За кілька хвилин ходьби розташований не менш вражаючий античний театр, який колись використовували для спектаклів і концертів.

На Пьяцца дель Дуомо, або Соборній площі, розташовані кілька найбільш вражаючих будівель Лечче. До них належать собор XII століття, дзвіниця, а також єпископський і семінарський палаци.

Кілька старих будівель у лабіринтоподібному Старому місті Лечче були перебудовані в стилі бароко в XVII столітті. Значні приклади включають церкву Сан-Маттео, відому хвилеподібним фасадом, і багато прикрашену церкву Санта-К'яра.

Однак справжня чарівність Лечче полягає в його багатій колекції пам'яток епохи Відродження, які здаються цікавішими, ніж ширяючий купол Флоренції. Серед них тріумфальна Порта Наполі, пам'ятна арка, зведена 1548 року; пізньосередньовічний замок Карла V, що примітний геометричним дизайном і значними бастіонами; Палаццо деї Челестіні, палац XVI століття.

Наскільки Лечче дешевше за Флоренцію

Лечче набагато доступніше за Флоренцію, тому, якщо ви їдете в Італію з обмеженим бюджетом, то знайте, що ви витратите тут значно менше.

Погляньте на таблицю, складену на основі даних Numbeo і Booking.com:

Категорія Лечче Флоренція

Бюджетні готелі або гостьові будинки: $60-90 проти $100-150;

Готелі середнього класу: $90-130 проти $160-220;

Розкішні готелі: $70-120 проти $130-200;

Сніданок (кава і випічка): $2,50-4 проти $4-7;

Обід (паніно або паста): $6-10 проти $10-15;

Вечеря (піца і напій): $8-12 проти $14-18;

Вечеря з 3 страв: $20-30 проти $35-50.

Лечче довгий час залишався поза увагою більшості мандрівників, але нещодавно запущений залізничний маршрут напевно поверне його на карту маршрутів туристів.

Раніше УНІАН.Туризм повідомляв, що раніше було названо приморське місто для ідеального літнього відпочинку в Італії. Досвідчені туристи зазначили, що неможливо не закохатися в це стародавнє місто.

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