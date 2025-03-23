Майже неможливо не закохатися в це стародавнє італійське приморське місто.

Знамениті міста Італії, такі як Рим, Флоренція і Мілан, закохують у себе мільйони туристів, але якщо ви плануєте італійські канікули без натовпів, то вам не потрібно шукати далі, ніж це мальовниче місто.

Чарівне середньовічне місто Альгеро розташоване на узбережжі Сардинії і є одним із найпривабливіших курортів в Італії, пише Express. Оточений стародавніми мурами, Альгеро раніше був каталонським анклавом, і його спадщина відбита в архітектурі, традиціях і їжі. Він був заснований у 12 столітті як генуезька колонія, а потім потрапив під владу каталонців у 14 столітті. Бруковані вулиці тут, як і раніше, мають характерний каталонський характер, і донині місцеві розмовляють каталонським діалектом. Це єдине італійське місто, де все ще говорять каталонською.

Хоча його відвідують десятки тисяч людей щорічно, Альгеро зумів залишитися свого роду прихованою перлиною і зберегти традиції.

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Майже неможливо не закохатися в старе місто Альгеро, яке зачаровує відвідувачів вузькими брукованими вуличками, будівлями з теракотовими дахами і низкою історичних місць. Воно оточене сімома великими вежами і старими стінами біля кромки моря.

Знамениті міста Італії, як-от Рим, Флоренція і Мілан, полонять мільйони, однак, якщо ви хочете сховатися від натовпу, то вам варто звернути увагу на це мальовниче місто. Чарівне середньовічне місто Альгеро розташоване на північно-західному узбережжі Сардинії і є домом для одного з найпривабливіших прибережних курортів на італійському острові.

Оточений стародавніми стінами, Альгеро раніше був каталонським анклавом, і його спадщина відображена в його архітектурі, традиціях і їжі. Він був заснований у 12 столітті як генуезька колонія, а потім потрапив під владу каталонців у 14 столітті. Бруковані вулиці тут, як і раніше, мають характерний каталонський характер, і донині місцеві жителі розмовляють каталонським діалектом. Це єдине італійське місто, де все ще говорять каталонською мовою.

Хоча його відвідують десятки тисяч людей щороку, які стікаються в місто, щоб дослідити його мальовничі пляжі та самобутню культуру, Альгеро вдалося залишитися свого роду прихованою перлиною і зберегти свою традиційну культуру.

Майже неможливо не закохатися в старе місто міста, Альгеро Веккья, яке зачаровує відвідувачів своїми вузькими брукованими вуличками, будівлями з теракотовими дахами і низкою історичних місць. Він оточений сімома великими вежами і старими стінами, які все ще стоять біля кромки моря.

З великою кількістю чудових барів і ресторанів звивисті вулички старого міста є ідеальним місцем для відпочинку.

Золоті морські стіни Альгеро, побудовані навколо Centro Storico арагонцями в 16 столітті, є родзинкою історичного міського пейзажу й обов'язкові до відвідування.

Альгеро оточений казковими пляжами з півночі на південь і морськими курортами, такими як Азінара або Стінтіно.

Пляж Бомбарде - один із найвідоміших в Альгеро, оточений пишним сосновим лісом, з безліччю барів і ресторанів. Пляж настільки гарний, що ви можете подумати, що перебуваєте на Карибах.

Пляж Лаццаретто з його кришталево чистою водою і мальовничими скелястими виступами має печери неподалік, які захопливо красиві й ідеально підходять для тих, хто хоче дослідити околиці.

Інші новини про Італію

Італія багата на красиві пляжі вздовж узбережжя Середземного моря, але є одне захопливе пляжне місто, що знаходиться осторонь і де туристи можуть розраховувати на теплий прийом від місцевих. Це місто - Поліньяно-а-Маре, розташоване на вапнякових скелях.

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