Авіакомпанія планує літати в Грецію, Іспанію, Туреччину, на Кіпр і на Балкани.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) презентувала спеціальну програму міжнародних туристичних маршрутів на весну-літо 2022 року.

Як повідомила прес-служба авіаперевізника, зокрема, йдеться про такі міжнародні чартерні та регулярні маршрути МАУ:

Київ – Афіни (ATH), Греція – Київ – з 27.03.2022;

– з 27.03.2022; Київ – Ларнака (LCA), Кіпр – Київ – з 27.03.2022;

– з 27.03.2022; Київ – Спліт (SPU), Хорватія – Київ – з 08.06.2022;

– з 08.06.2022; Київ – Пула – PUY), Хорватія – Київ – з 11.06.2022;

– з 11.06.2022; Київ – Тирана (TIA), Албанія – Київ – з 07.06.2022;

– з 07.06.2022; Київ – Тіват (TIV), Чорногорія – Київ – з 02.06.2022;

– з 02.06.2022; Київ – Тенеріфе (TFS), Іспанія – Київ – з 28.04.2022;

– з 28.04.2022; Київ – Невшехір (NAV), Туреччина – Київ – з 06.03.2022;

– з 06.03.2022; Київ – Пальма-Де-Мальорка (PMI), Іспанія – Київ – з 31.05.2022.

Читайте такожМАУ оголосила чартерну програму на зиму: список рейсів"При плануванні літньої відпустки-2022 слід враховувати, що вартість авіаквитків тим доступніша, чим віддаленіша дата подорожі. Відповідно, при бажанні організувати відпочинок на пляжах Середземномор'я або насолодитися яхт туром по Адріатиці влітку, слід вже зараз розподіляти власний бюджет", – зазначили в прес-службі МАУ.

Водночас, в авіакомпанії рекомендували туристам уважно стежити за оновленням правил і епідеміологічними обмеженнями тієї чи іншої країни призначення. Наприклад, зробити це можна за допомогою інтерактивної карти МЗС України.

Як раніше повідомляв УНІАН, авіакомпанія МАУ також оголосила про запуск прямих рейсів з Одеси до Івано-Франківська.

Автор: Марина Григоренко