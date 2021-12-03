Авіакомпанія МАУ оголосила про запуск прямих рейсів з Одеси до Івано-Франківська.
Про це повідомляє Avianews.com.
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Перший рейс відбудеться 25 грудня, другий - 8 січня 2022 року. З 16 січня рейси виконуватимуться один раз на тиждень, щонеділі.
Розклад передбачає польотну програму до 13 березня 2022 року включно.
МАУ виконуватиме рейси в денний час з вильотом об 11:55 з Одеси та о 14:10 з Івано-Франківська.
Івано-Франківськ розташований в 100 км від гірськолижного курорту Буковель.
Розклад рейсів:
Одеса 11:55 → Івано-Франківськ 13:10
Івано-Франківськ 14:10 → Одеса 15:25
МАУ і зимові польоти:
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- 2 листопада 2021 року МАУ презентувала перелік чартерних програм, якими пасажири зможуть скористатися взимку 2021-2022.
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