МАУ запускає прямі рейси на гірськолижний курорт

МАУ виконуватиме рейси в денний час з вильотом об 11:55 з Одеси і о 14:10 з Івано-Франківська.

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