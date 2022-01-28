Lufthansa повернула на нічну стоянку рейс LH 1492 Франкфурт-Київ.

27 січня 2022 року німецька авіакомпанія Lufthansa відновила нічну стоянку рейсу LH 1492 Франкфурт-Київ у міжнародному аеропорту Бориспіль.

Про це повідомляє Avianews.

Разом з тим, авіакомпанія скоротила час нічної стоянки.

Так, за даними flightradar24.com, 27 січня літак авіаперевізника вилетів в Україну о 22:35 замість 17:10 і приземлився в Києві о 01:36. Назад у Франкфурт судно вилетіло майже на годину раніше, ніж мало за розкладом - о 05:08 замість 06:00.

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Відмова перевізника від ночівлі в Києві:

23 січня 2022 року німецька авіакомпанія Lufthansa перенесла на ранок вечірній рейс з Мюнхена до Києва через "політичну ситуацію".

Літак авіакомпанії Lufthansa повинен був вилетіти з Мюнхена о 21:00 суботи 22 січня і прибути до Києва о 00:10. Однак виліт перенесли на 6 годину ранку неділі, 23 січня. Така ж ситуація сталася з цим же рейсом і днем раніше.

В авіакомпанії причини перенесення рейсу пояснили тим, що екіпаж Lufthansa не може залишатися в Україні на ніч через політичну ситуацію.