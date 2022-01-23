В авіакомпанії називали причиною перенесення рейсу політичну ситуацію, через що екіпаж не може залишатися на ніч в Україні.

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала вечірній рейс із Мюнхена до Києва через "політичну ситуацію".

Про це на сторінці в Facebook повідомила екс-народний депутат Вікторія Войцицька, яка мала летіти вечірнім рейсом.

За її словами, літак Lufthansa мав вилетіти з Мюнхена о 21:00 суботи 22 січня і прибути до Києва о 00:10. Однак, виліт перенесли на 6 годину ранку неділі, 23 січня. Екс-нардеп додала, що така сама ситуація сталася і з цим же рейсом днем раніше.

За словами Войцицької, в авіакомпанії причини переносу рейсу пояснили тим, що "екіпаж Lufthansa не може залишатись в Україні на ніч через політичну ситуацію".

Коли пасажири зайшли в літак, їм ще раз повідомили, що екіпаж не міг ночувати в Україні через "політичну напругу".

"Доречі, авіалінія відмовилась компенсувати будь-які витрати саме через "політичну нестабільність", хоча пасажири були вимушені чекати більше 8 годин на літак", - зазначила Войцицька.

У коментарі "Європейській правді" колишня голова Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська, яка також летіла цим рейсом, підтвердила, що представники авіакомпанії на стійці реєстрації, а потім і в салоні літака називали причиною перенесення рейсу саме політичну ситуацію.

"Не дозволяємо своїм екіпажам залишатися на ніч через політичну ситуацію в Україні", - процитувала Цибульська пояснення працівників Lufthansa. Водночас, за її словами, ночівлю в готелі авіакомпанія оплатила.

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"Європравда" також зазначає, що Lufthansa перенесла на ранок наступного дня два рейси з Франкфурта до Києва, заплановані на 22 і 23 січня о 17:10.

Водночас, "Австрійські авіалінії", які входять до групи Lufthansa, наразі не переносили вечірній рейс із Відня до Києва.

Як повідомляв УНІАН, міністерство закордонних справ Німеччини працює над планом евакуації родичів співробітників посольства в Україні. Він буде задіяний, якщо ситуація в Україні істотно погіршиться.

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