Детальні умови в’їзду можна переглянути на інтерактивній карті МЗС.

Українцям дозволили в'їжджати до Люксембургу незалежно від мети поїздки.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

Відтепер Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради Європейського союзу.

"+ 1 країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу", - написав міністр.

Читайте такожУкраїна та Ізраїль працюють над взаємним визнанням свідоцтв про вакцинаціюВідзначається, що українцям необхідно мати при собі біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон, документальне підтвердження мети поїздки, підтвердження фінансової спроможності та поліс медичного страхування, який визнається на території країн Євросоюзу.

Перед посадкою у літак потрібно надати один з сертифікатів:

про щеплення від коронавірусу вакцинами, визнаними в ЄС, - AstraZeneca, BioNTech / Pfizer, Johnson & Johnson або Moderna;

довідку про одужання;

негативний тест на коронавірус в електронному або паперовому вигляді, який зроблений не пізніше 72 годин до моменту вильоту літака.

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Автор: Людмила Жерновська