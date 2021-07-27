У квитанціях з'явилися дві нові графи - "Інфляційна складова заборгованості" а "3% річних".

У Києві почали розсилати квитанції з оплати послуг ЖКГ в яких є нова графа. У квитанціях вказана інфляційна складова.

Як повідомляє ТСН, на думку ряду експертів нарахування інфляційної складової є законним, проте оплата таких рахунків не є обов'язковою.

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У квитанціях з'явилися дві нові графи - "Інфляційна складова заборгованості" та "3% річних".

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв повідомив, що столичні комунальники почали нараховувати жителям столиці, які мають борги за опалення та гарячу воду, додаткові платежі. Причиною цього називають стрімко зростаючий обсяг заборгованості.

Чи законні нарахування:

Глава підприємства "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін вважає, що інфляційна складова в платіжці вказана відповідно до законодавства.

"Інфляційна складова і відсотки річних — це не штрафні санкції (пеня або штраф), які заборонені в карантин "антикоронавірусним" законодавством. Облік у боргах індексу інфляції та 3% річних регулюється статтею 625 Цивільного кодексу України. Тому нарахування здійснено законно", - пояснив Лопатін.

Разом з тим голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що причина появи додаткових граф в платіжках - вимога "Нафтогазу" щодо передплати.

"Цього року "Нафтогаз" виставив нові ціни на газ для тепловиків. Минулої зими комунальні підприємства встановлювали вартість своїх послуг, виходячи з ціни газу, яка була у 2017-2018 роках на рівні 4,5-5 грн/куб.м з урахуванням розподілу. Сьогодні "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 7,42 грн/куб.м без урахування вартості розподілу, яка досягає 2,14 грн/куб. м. фактично з 2021 київські комунальники купуватимуть газ за ціною 9 грн/куб. м, що майже вдвічі більше, ніж було в попередньому році", — пояснив Попенко.

За його словами, Комунальні підприємства зможуть купувати газ у "Нафтогазу" за ціною 7,42 грн/куб.м тільки на умовах 50%-ної передоплати та повного розрахунку за газ до 20 числа наступного місяця.

"Якщо ж тепловики не мають можливості купити газ на умовах передоплати, вони можуть купувати його у "Нафтогазу", але вже дорожче — як у "постачальника останньої надії" за ціною 11,42 грн/куб.м без вартості транспортування. За таких умов газ обійдеться тепловикам в 13,5 грн/куб.м, що в рази дорожче, ніж було в минулому опалювальному сезоні", — пояснив Олег Попенко.

Він додав, що, очевидно, "Київтеплоенерго" не знайшло іншого способу, окрім як зібрати кошти з людей для того, щоб оплатити "Нафтогазу" передоплату.

Платити чи ні:

"Я б їх не платив. Я б платив тільки за те, що визначено законом — розмір щомісячного платежу", — пояснює виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк.

"Інфляційний платіж однозначно не може бути обов'язковим, адже на це немає жодних законних підстав. До того ж він, як і 3% річних, не є штрафами. Це в "Київтеплоенерго" вирішили таким чином зібрати додаткові кошти зі споживачів", — говорить Олег Попенко.

Нова платіжка:

6 липня 2021 року комунальне підприємство "Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду через зростання цін на газ, при цьому в платіжці за червень у киян був відображений новий рядок з авансовим платежем.

Прогноз

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в травні 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

А з жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня Шмигаль заявив, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Підготовка до опалювального сезону

Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку має стати соціальним і продаватися для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

Середньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

Автор: Олена Коваленко