Більшість нових рейсів почнуть виконуватися в кінці березня 2022 року, крім рейсу Київ – Корфу, що стартує з 7 червня.

Найбільший європейський лоукостер Ryanair відкриває 13 нових маршрутів з чотирьох аеропортів України.

Маршрути будуть відкриті в літньому розкладі 2022 року, який набуде чинності 27 березня з переведенням країни на літній час. Про це повідомляє Avianews.com.

Оновлений літній розклад польотів з України Ryanair називає наймасштабнішим у своїй історії. Він включає 90 маршрутів із загальною частотою польотів понад 230 разів на тиждень.

Маршрути Ryanair з аеропортів України в літньому розкладі 2022 року:

Бориспіль - 38 маршрутів

Львів - 27 маршрутів

Одеса - 16 маршрутів

Харків - 6 маршрутів

Херсон - 3 маршрутів

Так, авіаперевізник почне виконувати рейси з Києва в Брюссель (Бельгія), Корфу (Греція) і Стокгольм (Швеція).

Нові рейси з Києва:

Брюссель (Шарлеруа) - з 27 березня, 4 рази на тиждень

Корфу ( Керкіра) - з 7 червня, 1 раз на тиждень

Стокгольм (Арланда) - з 29 березня, 2 рази на тиждень

Також зі Львова Ryanair виконуватиме рейси в Барселону (Іспанія), Брюссель (Бельгія), Гданськ (Польща), Нюрнберг (Німеччина), Стокгольм (Швеція) і Загреб (Хорватія).

Нові рейси зі Львова:

Барселона - з 27 березня, 2 рази на тиждень

Брюссель (Шарлеруа) - з 27 березня, 2 рази на тиждень

Гданськ - з 27 березня, 3 рази на тиждень

Нюрнберг - з 30 березня, 2 рази на тиждень

Стокгольм (Арланда) - з 27 березня, 2 рази на тиждень

Загреб - з 27 березня, 2 рази на тиждень

Крім того, компанія запускає рейси Одеса – Брюссель (Бельгія), Одеса – Лондон (Великобританія), Одеса – Венеція (Італія) і Херсон – Варшава (Польща).

Нові рейси з Одеси:

Брюссель (Шарлеруа) - з 27 березня, 2 рази на тиждень

Лондон (Станстед) - з 27 березня, 2 рази на тиждень

Венеція (Марко Поло) - з 27 березня, 2 рази на тиждень

Нові рейси з Херсона:

Варшава (Модлін) - з 28 березня, 2 рази на тиждень

Більшість з цих рейсів почнуть виконуватися в кінці березня 2022 року, крім рейсу Київ – Корфу, що стартує з 7 червня.

Ryanair в Україні: