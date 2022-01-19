Найбільший європейський лоукостер Ryanair відкриває 13 нових маршрутів з чотирьох аеропортів України.
Маршрути будуть відкриті в літньому розкладі 2022 року, який набуде чинності 27 березня з переведенням країни на літній час. Про це повідомляє Avianews.com.
Оновлений літній розклад польотів з України Ryanair називає наймасштабнішим у своїй історії. Він включає 90 маршрутів із загальною частотою польотів понад 230 разів на тиждень.
Маршрути Ryanair з аеропортів України в літньому розкладі 2022 року:
- Бориспіль - 38 маршрутів
- Львів - 27 маршрутів
- Одеса - 16 маршрутів
- Харків - 6 маршрутів
- Херсон - 3 маршрутів
Так, авіаперевізник почне виконувати рейси з Києва в Брюссель (Бельгія), Корфу (Греція) і Стокгольм (Швеція).
Нові рейси з Києва:
- Брюссель (Шарлеруа) - з 27 березня, 4 рази на тиждень
- Корфу ( Керкіра) - з 7 червня, 1 раз на тиждень
- Стокгольм (Арланда) - з 29 березня, 2 рази на тиждень
Також зі Львова Ryanair виконуватиме рейси в Барселону (Іспанія), Брюссель (Бельгія), Гданськ (Польща), Нюрнберг (Німеччина), Стокгольм (Швеція) і Загреб (Хорватія).
Нові рейси зі Львова:
- Барселона - з 27 березня, 2 рази на тиждень
- Брюссель (Шарлеруа) - з 27 березня, 2 рази на тиждень
- Гданськ - з 27 березня, 3 рази на тиждень
- Нюрнберг - з 30 березня, 2 рази на тиждень
- Стокгольм (Арланда) - з 27 березня, 2 рази на тиждень
- Загреб - з 27 березня, 2 рази на тиждень
Крім того, компанія запускає рейси Одеса – Брюссель (Бельгія), Одеса – Лондон (Великобританія), Одеса – Венеція (Італія) і Херсон – Варшава (Польща).
Нові рейси з Одеси:
- Брюссель (Шарлеруа) - з 27 березня, 2 рази на тиждень
- Лондон (Станстед) - з 27 березня, 2 рази на тиждень
- Венеція (Марко Поло) - з 27 березня, 2 рази на тиждень
Нові рейси з Херсона:
- Варшава (Модлін) - з 28 березня, 2 рази на тиждень
Більшість з цих рейсів почнуть виконуватися в кінці березня 2022 року, крім рейсу Київ – Корфу, що стартує з 7 червня.
Ryanair в Україні:
- 17 вересня 2021 року виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'лірі заявив про те, що якщо в найближчі місяці Україна підпише Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, ірландський лоукостер Ryanair буде готовий почати в країні агресивну експансію.
- 23 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair завезе в Україну до двох десятків літаків.
- 3 жовтня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair запускає прямий рейс Львів-Манчестер.
- 7 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair відкриє прямий рейс Одеса-Венеція. Відкриття рейсу заплановано на 27 березня 2022 року.
- 23 грудня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair істотно скоротив зимовий розклад.
- За підсумками 2021 року лоукостер Ryanair став найбільшою авіакомпанією Європа.
- 14 січня 2022 року Ryanair тимчасово скасував сім рейсів з України.
- 17 січня 2022 року Ryanair заявила про те, що будуть скасовані рейси з Харкова в Мілан, Будапешт, Вільнюс, Варшаву, Краків і Познань. Рейси будуть скасовані з 1 по 28 Лютого.