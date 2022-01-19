Маршрути будуть відкриті в літньому розкладі / фото depositphotos.com

Найбільший європейський лоукостер Ryanair відкриває 13 нових маршрутів з чотирьох аеропортів України.

Маршрути будуть відкриті в літньому розкладі 2022 року, який набуде чинності 27 березня з переведенням країни на літній час. Про це повідомляє Avianews.com.

Оновлений літній розклад польотів з України Ryanair називає наймасштабнішим у своїй історії. Він включає 90 маршрутів із загальною частотою польотів понад 230 разів на тиждень.

Маршрути Ryanair з аеропортів України в літньому розкладі 2022 року:

  • Бориспіль - 38 маршрутів
  • Львів - 27 маршрутів
  • Одеса - 16 маршрутів
  • Харків - 6 маршрутів
  • Херсон - 3 маршрутів

Так, авіаперевізник почне виконувати рейси з Києва в Брюссель (Бельгія), Корфу (Греція) і Стокгольм (Швеція).

Нові рейси з Києва: 

  • Брюссель (Шарлеруа) - з 27 березня, 4 рази на тиждень
  • Корфу ( Керкіра) - з 7 червня, 1 раз на тиждень
  • Стокгольм (Арланда) - з 29 березня, 2 рази на тиждень

Також зі Львова Ryanair виконуватиме рейси в Барселону (Іспанія), Брюссель (Бельгія), Гданськ (Польща), Нюрнберг (Німеччина), Стокгольм (Швеція) і Загреб (Хорватія).

Нові рейси зі Львова:

  • Барселона - з 27 березня, 2 рази на тиждень
  • Брюссель (Шарлеруа) - з 27 березня, 2 рази на тиждень
  • Гданськ - з 27 березня, 3 рази на тиждень
  • Нюрнберг - з 30 березня, 2 рази на тиждень
  • Стокгольм (Арланда) - з 27 березня, 2 рази на тиждень
  • Загреб - з 27 березня, 2 рази на тиждень

Крім того, компанія запускає рейси Одеса – Брюссель (Бельгія), Одеса – Лондон (Великобританія), Одеса – Венеція (Італія) і Херсон – Варшава (Польща).

Нові рейси з Одеси: 

  • Брюссель (Шарлеруа) - з 27 березня, 2 рази на тиждень
  • Лондон (Станстед) - з 27 березня, 2 рази на тиждень
  • Венеція (Марко Поло) - з 27 березня, 2 рази на тиждень

Нові рейси з Херсона:

  • Варшава (Модлін) - з 28 березня, 2 рази на тиждень

Більшість з цих рейсів почнуть виконуватися в кінці березня 2022 року, крім рейсу Київ – Корфу, що стартує з 7 червня.

Ryanair в Україні:

  • 17 вересня 2021 року виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'лірі заявив про те, що якщо в найближчі місяці Україна підпише Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, ірландський лоукостер Ryanair буде готовий почати в країні агресивну експансію.
  • 23 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair завезе в Україну до двох десятків літаків.
  • 3 жовтня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair запускає прямий рейс Львів-Манчестер. 
  • 7 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair відкриє прямий рейс Одеса-Венеція. Відкриття рейсу заплановано на 27 березня 2022 року.
  • 23 грудня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair істотно скоротив зимовий розклад.
  • За підсумками 2021 року лоукостер Ryanair став найбільшою авіакомпанією Європа.
  • 14 січня 2022 року Ryanair тимчасово скасував сім рейсів з України.
  • 17 січня 2022 року Ryanair заявила про те, що будуть скасовані рейси з Харкова в Мілан, Будапешт, Вільнюс, Варшаву, Краків і Познань. Рейси будуть скасовані з 1 по 28 Лютого.