За підсумками 2021 року лоукостер Ryanair став найбільшою авіакомпанією Європи.

Ірландська авіакомпанія Ryanair скасувала рейси з Харкова в Мілан, Будапешт, Вільнюс, Варшаву, Краків і Познань.

Рейси будуть скасовані з 1 по 28 лютого. Про це повідомляє Lowcostavia.com.ua.

Скасовані рейси Ryanair з України в лютому 2022 року:

Харків-Вільнюс;

Харків-Варшава (Модлін);

Харків-Краків;

Харків-Познань;

Харків-Будапешт;

Харків-Мілан (Бергамо).

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Ryanair в Україні:

17 вересня 2021 року виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'лірі заявив про те, що якщо в найближчі місяці Україна підпише Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, ірландський лоукостер Ryanair буде готовий почати в країні агресивну експансію.

23 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair завезе в Україну до двох десятків літаків.

3 жовтня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair запускає прямий рейс Львів-Манчестер.

7 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair відкриє прямий рейс Одеса-Венеція. Відкриття рейсу заплановано на 27 березня 2022 року.

23 грудня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair істотно скоротив зимовий розклад.

За підсумками 2021 року лоукостер Ryanair став найбільшою авіакомпанією Європа.

14 січня 2022 року Ryanair тимчасово скасував сім рейсів з України.