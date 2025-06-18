За словами активістів, ці пляжі мають екологічні проблеми.

Група Ecologistas en Accion присвоїла "чорні прапори" 48 пляжам в Іспанії, які, за їхніми оцінками, мають екологічні проблеми, а тому краще утриматися від купання на них.

Зокрема, до списку потрапила група пляжів провінції Валенсія, які постраждали від забруднення, спричиненого повінню 29 жовтня 2024 року – загалом шість пляжів у районі озера Альбуфера, пише The Olive Press.

"Усі відходи, шлам і стічні води з міст і промислових зон продовжують досягати узбережжя через місяці, з огляду на те, що системи каналізації та очищення були зруйновані", – зазначили активісти групи.

Відео дня

Вони також констатують, що видалення відходів було "дуже запізнілим і поверхневим, навіть без визначення розміру або складу забруднення".

Також "чорний прапор" за неналежне управління було вручено нещодавно введеному закону про прибережні води Валенсії. Екологи закликали до його скасування, оскільки він фокусується на приватизації, а не на захисті морських громадських земель.

Тим часом пляж Леванте в Бенідормі було відзначено "чорним прапором" за "збільшення туристичної активності та хижацький урбанізм", що призводить до поломки очисних споруд і потрапляння фекалій у воду, а сусідні Кала Моска (Оріуела) і Кала Ферріс (Торрев'єха) – за "майбутнє житлове будівництво". Екологи зазначають, що пляжі перебувають у небезпеці, оскільки суди дали "зелене світло" на будівництво 2200 будинків у Кала Моска.

Крім того, в антирейтинг знову потрапили район лагуни Мар Менор через погане управління навколишнім середовищем, а також Затока Портман і Сьєрра-Мінера через забруднення – всі троє в регіоні Мурсія.

Пляжний відпочинок в Іспанії

Як повідомляв УНІАН, раніше туристичне видання Travel Off Path склало список із п'яти чудових пляжних напрямків Іспанії, де все ще раді бачити туристів.

Тим часом, у більш популярних пляжних містах Іспанії, куди влітку з'їжджаються безмежні натовпи туристів, останніми роками відбуваються масові протести проти надмірного туризму.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.