На туристів у різних містах Іспанії найближчої неділі чекає неприємний сюрприз.

Жителі Іспанії вже не перший рік ведуть запеклу війну з надмірним туризмом. У літній період відпусток кількість акцій проти туристів різко зростає.

Так, на найближчу неділю, 15 червня 2025 року, одразу в кількох популярних містах Іспанії заплановано масштабні акції протесту проти масового туризму, які також можуть зачепити відпочивальників-іноземців, пише Daily Express.

Зокрема повідомляється, що акції відбудуться в Барселоні, Малазі, Сан-Себастьяні, Гранаді, а також на курортних островах Майорка, Ібіца, Менорка і Тенерифе.

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За допомогою акції місцеві жителі хочуть вкотре привернути увагу до проблем, з якими вони стикаються через навалу туристів. Зокрема, організатори акцій з Southern Europe Network Against Touristification вказали на такі проблеми, як переповнені вулиці, брак житлового фонду та екологічне навантаження, спричинене високим рівнем туризму в цих районах.

Також організатори протестів закликають місцеву владу запровадити обмеження на кількість туристів, які приїжджають до них на відпочинок.

Крім того, зазначається, що аналогічні акції заплановано і в інших європейських країнах, які потерпають від надмірного туризму – у Венеції в Італії та Лісабоні в Португалії.

Боротьба з надмірним туризмом в Іспанії

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Іспанії наказала популярній платформі з бронювання житла для туристів Airbnb видалити понад 65 тисяч пропозицій, нібито через порушення правил реєстрації. Утім, власники нерухомості впевнені, що таке рішення було ухвалено виключно для створення видимості боротьби з надмірним туризмом в очах громадськості.

Крім того, невдовзі після цього уряд Іспанії запропонував запровадити новий податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 21% на короткотермінову оренду житла для туристів, який удвічі перевищить ставку на номери в готелях.

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