Авіакомпанія Qatar Airways з 9 грудня відкриває прямі рейси Доха-Одеса.
Про це повідомляє Avianews.com.
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Польоти будуть виконуватися три рази на тиждень: щовівторка, щочетверга та щосуботи.
"Ми почали виконувати рейси в Україну з серпня 2017 року. І запуск рейсів до Одеси є знаковою віхою нашої співпраці з Україною", — прокоментував відкриття маршруту глава групи Qatar Airways Акбар Аль-Бакер.
Розклад передбачає вильоти о 08:30 з Дохи та о 16:45 з Одеси.
Розклад рейсів:
Доха 08:30 → Одеса 12: 45, вівторок, четвер, субота
Одеса 16: 45 → Доха 22:50, вівторок, чтвер, субота
Пасажирам з Одеси будуть доступні стикування з 85 рейсами авіакомпанії. У їх число входять Мальдіви, Сейшели, Занзібар, Сінгапур, Гонконг, Бангкок, Сідней та інші міста.
Qatar Airways і Україна:
У грудні 2020 року авіакомпанія Qatar Airways відновила польоти в Україну.
Авіакомпанія отримала звання кращої у 2021 році та має рейтинг 5* за версією Skytrax.
Також авіакомпанія була визнана кращою у світі за версією Skytrax 2019.