Краща авіакомпанія світу за версією Skytrax 2019 Qatar Airways відновила прямі регулярні рейси з Дохи в київський аеропорт Бориспіль після багатомісячної перерви, пов'язаної з пандемією COVID-19.
У перші тижні авіакомпанія буде здійснювати польоти три рази на тиждень, а з 4 січня частота збільшиться до чотирьох разів на тиждень, пише avianews.com.
Qatar Airways літатиме до Києва по середах, п'ятницях і суботах за вказаним нижче графіком.
Розклад прямих рейсів Київ - Доха Qatar Airways з 18 грудня 2020 року:
- Доха-Київ: QR295 виліт: 08:30; приліт: 12:50, середа, п'ятниця, субота;
- Київ-Доха: QR296 виліт: 17:30; приліт: 23:30, середа, п'ятниця, субота.
Четвертий рейс буде виконуватися щопонеділка за тим же графіком починаючи з 4 січня 2021 року.
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Поки що авіакомпанія буде використовувати на рейсах в Україну середньомагістральний літак Airbus A320, який розрахований на перевезення 132 пасажирів. У салоні бізнес-класу розміщено 12 сидінь, в салоні економ-класу - 120 крісел.
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