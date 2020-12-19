Qatar Airways використовуватиме на рейсах в Україну середньомагістральний літак Airbus A320.

Краща авіакомпанія світу за версією Skytrax 2019 Qatar Airways відновила прямі регулярні рейси з Дохи в київський аеропорт Бориспіль після багатомісячної перерви, пов'язаної з пандемією COVID-19.

У перші тижні авіакомпанія буде здійснювати польоти три рази на тиждень, а з 4 січня частота збільшиться до чотирьох разів на тиждень, пише avianews.com.

Qatar Airways літатиме до Києва по середах, п'ятницях і суботах за вказаним нижче графіком.

Розклад прямих рейсів Київ - Доха Qatar Airways з 18 грудня 2020 року:

Доха-Київ: QR295 виліт: 08:30; приліт: 12:50, середа, п'ятниця, субота;

Київ-Доха: QR296 виліт: 17:30; приліт: 23:30, середа, п'ятниця, субота.

Четвертий рейс буде виконуватися щопонеділка за тим же графіком починаючи з 4 січня 2021 року.

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Поки що авіакомпанія буде використовувати на рейсах в Україну середньомагістральний літак Airbus A320, який розрахований на перевезення 132 пасажирів. У салоні бізнес-класу розміщено 12 сидінь, в салоні економ-класу - 120 крісел.

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Автор: УНІАН