Трохи менше ніж за добу поїзд проїде п'ять мальовничих країн Європи.

Сьогодні ввечері, 5 лютого 2025 року, у свій перший рейс вийде довгоочікуваний прямий поїзд між Брюсселем (Бельгія) та Венецією (Італія).

Як повідомляється на сайті компанії European Sleeper, яка виконуватиме рейси між двома популярними туристичними містами, поїзд вирушить сьогодні зі станції Bruxelles Midi/Brussel Zuid о 18:06, а прибуде завтра на вокзал Venezia Santa Lucia о 16:50.

Таким чином, поїзд проведе в дорозі майже 23 години. Дорогою, крім Бельгії та Італії, він також робитиме зупинки в містах Нідерландів, Німеччини та Австрії.

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Маршрут поїзда "Брюссель – Венеція"

Наразі ціни на квитки на весь маршрут стартують від 79 євро за сидячі місця, тоді як поїздка в шестимісному купе з лежачими місцями обійдеться в суму від 179 євро. Найдорожче коштують квитки в тримісні спальні купе з умивальником усередині, де також у вартість входить сніданок – від 259 євро.

Поки що поїзд курсуватиме в тестовому режимі: з Брюсселя вже заплановані рейси на 5 і 14 лютого, а також на 4 і 12 березня. У зворотному напрямку поїзди відправляться з Венеції 9 і 18 лютого, а також 8 і 16 березня.

Як повідомляв УНІАН, раніше досвідчений мандрівник поділився секретами комфортних подорожей на поїздах Італією.

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