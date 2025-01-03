Увечері ви сідаєте на потяг у північно-західній Європі, вже наступного дня південна Європа до ваших послуг.

Брюссель і Венеція – міста, які не мають майже нічого спільного окрім того, що обидва є визначними туристичними центрами. Саме цим керувалися ті, хто вирішив запустити прямий залізничний рейс між ними. Як пише Travel off Path, цей маршрут припаде до смаку тим, хто хотів відвідати обидва міста.

Починаючи з 5 лютого, нічний поїзд European Sleeper двічі на тиждень курсуватиме між столицею Бельгії та плавучим містом Італії. Наразі підтверджені відправлення з Брюсселя — 5 і 14 лютого, а також 4 і 12 березня. У зворотному напрямку потяги відправляться з Венеції 9 і 18 лютого, а також 8 і 16 березня.

З Брюсселя потяг відправлятиметься о 19:00 і прибуватиме до Венеції наступного дня о 14:00. Назад потяг стартує трохи раніше – о 16:00, а прибуває до Брюсселя об 11:30 наступного дня.

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Дорогою заплановані зупинки в Нідерландах, Німеччині та Австрії. Зокрема, можна буде зійти у таких туристичних центрах як Ейндховен, Кельн, Інсбрук, Верона та в інших.

На вибір туристів доступні вагони трьох категорій з різним рівнем комфорту.

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Як писав УНІАН, з 1 січня в іспанській Барселоні почала діяти нова вимога, що забороняє ресторанам у центрі міста встановлювати вуличні газові обігрівачі. Ця вимога, спрямована на захист екології, неабияк обурила підприємців, які заробляють на туристах.

Також ми розповідали про недооцінене туристами місто, яке є ще й одним з найстаріших в Європі. Якщо ви шукаєте місто для подорожі в новому році, іспанський Кадіс може стати ідеальним місцем.

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