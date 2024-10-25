Одна з найголовніших визначних пам'яток Парижа має відкритися після реконструкції в грудні 2024 року.

Уряд Франції пропонує почати стягувати з туристів плату за вхід до Собору Паризької Богоматері, щойно він знову відчинить свої двері після масштабної реконструкції – знаменита споруда серйозно постраждала внаслідок пожежі п'ять років тому.

Як пише The Independent, міністр культури Франції Рашида Даті припускає брати з відвідувачів за вхід по 5 євро, що потенційно може принести 75 мільйонів євро на рік для підтримки і відновлення інших релігійних будівель у країні.

До пожежі 2019 року туристи могли увійти в Нотр-Дам безплатно, але піднятися на його вежі, щоб помилуватися панорамним краєвидом Парижа і крупним планом побачити знаменитих горгулій на стінах собору, потрібно було заплатити 8,50 євро. Релігійна споруда приваблювала близько 13 мільйонів відвідувачів на рік.

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Собор Паризької Богоматері, який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, планують відкрити вже 8 грудня 2024 року, проте його повну реставрацію завершать тільки 2026 року.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня 2019 року знаменитий Собор Паризької Богоматері охопила руйнівна пожежа. Унаслідок загоряння, зокрема, обвалився шпиль собору, тоді як структуру будівлі рятувальники змогли вберегти від повного знищення. Також із вогню було врятовано важливі християнські реліквії, як-от Терновий Вінець і частину Хреста, з якого зняли Ісуса.

Влітку 2020 року влада Франції ухвалила остаточне рішення про реконструкцію знаменитого собору Нотр-Дам де Парі. Воно передбачало відновлення собору таким, яким він був до пожежі, хоча до цього архітектори пропонували осучаснити знищений вогнем шпиль.

Заснований 1162 року, цей готичний католицький собор вважається одним із символів Парижа і однією з його головних визначних пам'яток. Широку популярність Собор Паризької Богоматері здобув завдяки однойменному історичному роману Віктора Гюго, опублікованому 1831 року.

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