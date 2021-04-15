До річниці пожежі французи прозвітували про проведену роботу президенту.

У Франції тривають реставраційні роботи будівлі Нотр-Даму після масштабної пожежі у 2019 році.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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До річниці пожежі французи вирішили прозвітувати про вже проведену роботу і покликали президента Емманюеля Макрона.

Фахівці вже закріпили стіни й розстеляють гігантське накриття від опадів. Наразі робітники формують склепіння собору з дерева.

Усередині встановили спеціальні датчики, що повинні попереджувати про хиткість конструкцій. Основні роботи з закріплення реставратори обіцяють завершити до кінця літа.

Пожежа в Нотр-Дамі: що сталося

У Парижі 15 квітня 2019 року стався Руйнівна пожежа в Нотр-Дамі - одному з найзнаменитіших соборів у світі.

Готичний католицький собор був заснований 1162 року. Він вважається одним із символів французької столиці та однією з головних визначних пам'яток Парижа, куди щорічно з'їжджаються мільйони туристів з усього світу. По справжньому широку популярність Собор Паризької Богоматері отримав завдяки однойменному історичному роману письменника Віктора Гюго, опублікованому в 1831 році.

Після НП було вирішено зняти фільм про пожежу у Соборі Паризької Богоматері.

У липні влада Франції прийняла остаточне рішення про реконструкцію знаменитого Собору Нотр-Дам де Парі. Еммануель Макрон схвалив проект, що передбачає відновлення собору таким, яким він був до пожежі в квітні минулого року. Зокрема, знищений вогнем шпиль не осучаснять, як раніше пропонувала команда архітекторів. А збережуть таким, яким його побудували в 19-му столітті.

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Автор: Яна Ставська