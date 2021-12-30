Одне з найбільш читаних онлайн-видань Великобританії The Independent включило українську Одесу у список міст, які варто відвідати в 2022 році.
Як зазначають експерти, опитані виданням, з 27 березня 2022 року "можливо, найкрасивіше місто у всьому колишньому Радянському Союзі" буде з'єднане з Великобританією завдяки запуску рейсів від Wizz Air "Одеса – Лондон Лутон". А тому жителям Туманного Альбіону буде набагато простіше з'їздити на уїк-енд в українське місто на березі Чорного моря.
В якості переваг Одеси британські туристичні експерти виділяють чудову архітектуру 19 століття, багату історичну спадщину, красиве розташування на березі моря, пляж Аркадія, зручне транспортне сполучення аеропорту Одеси з центром міста і можливість подорожувати в Україну без віз. Також британцям здаються цілком вигідними ціни на проживання в одеських готелях.
Читайте такожУ "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" показали екстремальну риболовлю і закулісся національного виноробства (відео)Варто також відзначити, що Одеса опинилася в списку must visit вельми в гідній компанії:
- Відень (Австрія)
- Ханья (Крит, Греція)
- Неаполь (Італія)
- Париж (Франція)
- Сеул (Південна Корея)
- Каунас (Литва)
- Осло (Норвегія)
- Спліт (Хорватія)
Як повідомляв УНІАН, раніше авторитетний журнал про географію, природу, культуру і подорожі National Geographic визначив топ-25 місць у світі, які варто відвідати в 2022 році. Україна також потрапила до цього списку завдяки річці Дунай, яка протікає через територію 10 країн.