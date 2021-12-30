Також в список must visit потрапили Відень, Ханья, Неаполь, Париж, Сеул, Каунас, Осло і Спліт.

Одне з найбільш читаних онлайн-видань Великобританії The Independent включило українську Одесу у список міст, які варто відвідати в 2022 році.

Як зазначають експерти, опитані виданням, з 27 березня 2022 року "можливо, найкрасивіше місто у всьому колишньому Радянському Союзі" буде з'єднане з Великобританією завдяки запуску рейсів від Wizz Air "Одеса – Лондон Лутон". А тому жителям Туманного Альбіону буде набагато простіше з'їздити на уїк-енд в українське місто на березі Чорного моря.

В якості переваг Одеси британські туристичні експерти виділяють чудову архітектуру 19 століття, багату історичну спадщину, красиве розташування на березі моря, пляж Аркадія, зручне транспортне сполучення аеропорту Одеси з центром міста і можливість подорожувати в Україну без віз. Також британцям здаються цілком вигідними ціни на проживання в одеських готелях.

Читайте такожУ "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" показали екстремальну риболовлю і закулісся національного виноробства (відео)Варто також відзначити, що Одеса опинилася в списку must visit вельми в гідній компанії:

Відень (Австрія)

Ханья (Крит, Греція)

Неаполь (Італія)

Париж (Франція)

Сеул (Південна Корея)

Каунас (Литва)

Осло (Норвегія)

Спліт (Хорватія)

Як повідомляв УНІАН, раніше авторитетний журнал про географію, природу, культуру і подорожі National Geographic визначив топ-25 місць у світі, які варто відвідати в 2022 році. Україна також потрапила до цього списку завдяки річці Дунай, яка протікає через територію 10 країн.