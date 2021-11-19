Авторитетний журнал про географію, природу, культуру та подорожі National Geographic визначив топ-25 місць у світі, які варто відвідати в 2022 році.
Як пише видання, ці місця були умовно розділені на п'ять категорій – природа, пригоди, екологічність, культура та історія, а також сім'я. Крім того, цього року в рейтинг потрапила низка об'єктів зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на честь його 50-річчя.
Україна також опинилася в списку завдяки річці Дунай, яка протікає через територію 10 країн.
Експерти рекомендують Дунайський басейн як місце для сімейного відпочинку.
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"Катання на човні по Дунаю може здатися подорожжю царством казок, з його захоплюючими краєвидами замків, середньовічних міст і величних палаців, які допомагають оживити європейську історію. Річка проходить через 10 європейських країн (Німеччину, Австрію, Словаччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Румунію, Болгарію, Молдову та Україну), і більшість круїзних маршрутів по Дунаю включають зупинки, принаймні, в чотирьох з них, з сімейними прогулянками, що пропонують активності для дітей на березі", – пише видання.
Втім, враховуючи стан річки Дунай і рівень розвитку річкового туризму в інших європейських країнах, як, наприклад, Німеччина, Австрія або Угорщина, Україні буде нелегко поборотися з ними за туриста.
Тим часом в Україні річковий туризм почали активно розвивати тільки в 2021 році.
Найкращі місця для милування природою в 2022 році за версією National Geographic:
- Озеро Байкал, Росія
- Природні заповідники, Намібія
- Зелені ліси в штаті Вікторія, Австралія
- Тропічні ліси, Беліз
- Спостереження за зірками на півночі штату Мінесота, США
Найкращі місця для пригод в 2022 році за версією National Geographic:
- Скелелазіння на просторах басейну Арапахо в штаті Колорадо, США
- Дайвінг, Палау
- Новий велосипедний маршрут вздовж річки Сена, Франція
- Хайкінг в провінції Нью-Брансвік, Канада
- Рафтинг від Карибського басейну до Тихого океану, Коста-Ріка
Найкращі екологічні місця у 2022 році за версією National Geographic:
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- Національний парк Ясуні, Еквадор
- Чиманімані, Мозамбік
- Рурська долина, Німеччина
- Ущелина річки Колумбія в штатах Орегон і Вашингтон, США
- Місто Лодзь, Польща
Найкращі місця для культури та історії в 2022 році за версією National Geographic:
- Гора Цзинмай, Китай
- Хоккайдо, Японія
- Острів Прочида, Італія
- Атланта, США
- Алея жерстяних сковорідок в Лондоні, Англія
Найкращі місця для сімейного відпочинку в 2022 році за версією National Geographic:
- Лікія, Туреччина
- Гранада, Іспанія
- Східне узбережжя штату Меріленд, США
- Річка Дунай, що охоплює 10 країн (Німеччина, Австрія, Словаччина, Угорщина, Хорватія, Сербія, Румунія, Болгарія, Молдова та Україна)
- Острів Бонайре в Карибському морі, заморська територія Нідерландів
Як повідомляв УНІАН, раніше National Geographic оголосив переможців фотоконкурсу для мандрівників за підсумками 2021 року.