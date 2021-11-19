Україна опинилася в списку завдяки річці Дунай, яка протікає через територію 10 країн.

Авторитетний журнал про географію, природу, культуру та подорожі National Geographic визначив топ-25 місць у світі, які варто відвідати в 2022 році.

Як пише видання, ці місця були умовно розділені на п'ять категорій – природа, пригоди, екологічність, культура та історія, а також сім'я. Крім того, цього року в рейтинг потрапила низка об'єктів зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на честь його 50-річчя.

Україна також опинилася в списку завдяки річці Дунай, яка протікає через територію 10 країн.

Експерти рекомендують Дунайський басейн як місце для сімейного відпочинку.

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"Катання на човні по Дунаю може здатися подорожжю царством казок, з його захоплюючими краєвидами замків, середньовічних міст і величних палаців, які допомагають оживити європейську історію. Річка проходить через 10 європейських країн (Німеччину, Австрію, Словаччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Румунію, Болгарію, Молдову та Україну), і більшість круїзних маршрутів по Дунаю включають зупинки, принаймні, в чотирьох з них, з сімейними прогулянками, що пропонують активності для дітей на березі", – пише видання.

Втім, враховуючи стан річки Дунай і рівень розвитку річкового туризму в інших європейських країнах, як, наприклад, Німеччина, Австрія або Угорщина, Україні буде нелегко поборотися з ними за туриста.

Тим часом в Україні річковий туризм почали активно розвивати тільки в 2021 році.

Найкращі місця для милування природою в 2022 році за версією National Geographic:

Озеро Байкал, Росія

Природні заповідники, Намібія

Зелені ліси в штаті Вікторія, Австралія

Тропічні ліси, Беліз

Спостереження за зірками на півночі штату Мінесота, США

Найкращі місця для пригод в 2022 році за версією National Geographic:

Скелелазіння на просторах басейну Арапахо в штаті Колорадо, США

Дайвінг, Палау

Новий велосипедний маршрут вздовж річки Сена, Франція

Хайкінг в провінції Нью-Брансвік, Канада

Рафтинг від Карибського басейну до Тихого океану, Коста-Ріка

Найкращі екологічні місця у 2022 році за версією National Geographic:

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Національний парк Ясуні, Еквадор

Чиманімані, Мозамбік

Рурська долина, Німеччина

Ущелина річки Колумбія в штатах Орегон і Вашингтон, США

Місто Лодзь, Польща

Найкращі місця для культури та історії в 2022 році за версією National Geographic:

Гора Цзинмай, Китай

Хоккайдо, Японія

Острів Прочида, Італія

Атланта, США

Алея жерстяних сковорідок в Лондоні, Англія

Найкращі місця для сімейного відпочинку в 2022 році за версією National Geographic:

Лікія, Туреччина

Гранада, Іспанія

Східне узбережжя штату Меріленд, США

Річка Дунай, що охоплює 10 країн (Німеччина, Австрія, Словаччина, Угорщина, Хорватія, Сербія, Румунія, Болгарія, Молдова та Україна)

Острів Бонайре в Карибському морі, заморська територія Нідерландів

Як повідомляв УНІАН, раніше National Geographic оголосив переможців фотоконкурсу для мандрівників за підсумками 2021 року.

Автор: Марина Григоренко