Нові рейси Pegasus Airlines буде виконувати два рази на тиждень щочетверга та щонеділі з аеропорту Сабіха Гекчен в азійський частині міста.

Pegasus Airlines 28 березня повернувся до Одеси після більш ніж 2-річної перерви з новим маршрутом зі Стамбула.

Про це повідомляє Avianews.

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До 2018 року турецький лоукостер літав між Одесою та Анкарою.

Нові рейси Pegasus Airlines буде виконувати два рази на тиждень щочетверга та щонеділі з аеропорту Сабіха Гекчен в азійський частині міста.

Літак вилітатиме зі Стамбула о 16:20 і прилітатиме до Одеси о 17: 55. Вильоти з Одеси заплановані на 18:45 з прильотом до Стамбула о 20: 20. Час у дорозі складе 1,5 години.

Авіаквитки на рейси Pegasus Airlines Одеса-Стамбул продаються за ціною від $74 в одну сторону, від $122 туди-назад. Найдешевший тариф включає перевезення тільки одного місця ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 см без обмеження по вазі.

Конкуренція на лінії Одеса-Стамбул значно посилиться найближчим часом, що може призвести до проведення нових розпродажів авіаквитків і зниження цін на авіаперельоти.

У літню навігацію польоти по цьому маршруту буде здійснювати відразу чотири авіаперевізника, з яких два позиціонують себе як лоукостери: Turkish Airlines, МАУ, SkyUp і Pegasus Airlines.

Правила в'їзду до Туреччини для українських туристів

Станом на березень 2021 року українські туристи можуть їздити до Туреччини без візи, при наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за 72 години до вильоту, і страховки, що покриває витрати на лікування COVID-19.

На початку березня турецька влада продовжила термін, до якого у туристів вимагатимуть довідку з негативним результатом тесту на коронавірус, як мінімум до 26 травня.

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Автор: Олена Коваленко