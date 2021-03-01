Аналіз необхідно здати не раніше, ніж за 72 години до вильоту рейсу.

Турецька влада знову продовжила термін, до якого у прилітаючих мандрівників вимагатимуть довідку з негативним результатом тесту на коронавірус.

Читайте такожУ Туреччині з весни почати послаблювати карантинні обмеженняВ отриманій авіакомпаніями телеграмі йдеться про обов'язок перевізників допускати на борт, вилітаючий до Туреччини, тільки тих туристів, у яких є цей документ.

Правило діятиме до 26 травня.

Аналіз необхідно здати не раніше, ніж за 72 години до вильоту рейсу. Дітям молодше шести років тест як і раніше не потрібен. Також він не потрібен транзитним пасажирам, які слідують в треті держави, передає РИА Новости.

З 30 грудня 2020 року, туристи, які прибувають до Туреччини, зобов'язані пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 години до вильоту. Цю вимогу попередньо планували скасувати 1 березня, проте продовжили до кінця березня.

Інші Новини туризму

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: УНІАН