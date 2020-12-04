Велика частина Європи увійшла до списку держав із "низьким" рівнем ризику.

Медична та туристична організація International SOS назвала найбезпечніші для туристів країни.

На оновленій карті Travel Risk Map"незначний" рівень ризику присвоєно таким країнам світу: Ісландія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, Словенія, Люксембург, Сан-Марино, Андорра, Ліхтенштейн. Також сюди включені Гренландія і Шпіцберген.

Також в "зелену" зону потрапили острівні території інших країн і острівні держави: Кайманові острови, Острови Теркс і Кайкос, Британські Віргінські острови, Ангілья, Маршаллові острови, Волліс і Футуна, Сейшельські острови, Американське Самоа.

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Велика частина Європи, у тому числі Білорусь, Велика Британія та Ірландія, а також Канада, Австралія, США, Китай, низка країн Африки і Південної Америки увійшли до списку держав із "низьким" рівнем ризику (позначені жовтим кольором).

При цьому Україна, Росія, частина країн Південної та Латинської Америки, Африки та Азії були віднесені до держав із "середнім" рівнем ризику (на карті позначені помаранчевим).

Аналітики оцінювали держави з точки зору політичної нестабільності (ймовірність тероризму, мітингів, заворушень і воєн), соціальних хвилювань (включаючи релігійне, громадське і етнічне насильство) і кількості злочинів насильницького характеру і дрібного хуліганства.

Також в рейтингу враховувалася надійність транспортної інфраструктури, ефективність служб безпеки та екстрених служб і вразливість територій до стихійних лих.

Нагадаємо, раніше фахівці International SOS назвали найнебезпечніші напрямки для подорожей.

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Автор: Олександр Топчій