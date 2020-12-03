На опублікованій карті Travel Risk Map фігурують 14 країн.

Медична та Туристична Організація International SOS назвала найнебезпечніші напрямки для подорожей у 2021 році. Це Лівія, Сирія і Афганістан.

Читайте такожУ ВООЗ запропонували ввести "електронні сертифікати вакцинації" для мандрівниківНа опублікованій карті Travel Risk Map фігурують 14 країн.

До країн "екстремального" ризику відносяться Афганістан, Ємен, Сирія, Лівія, Малі, Сомалі, Південний Судан і Центральноафриканська Республіка, Єгипет, а також частини Нігерії, Демократичної Республіки Конго, Пакистану, Іраку та України.

Експерти оцінювали держави з точки зору політичної нестабільності, соціальних хвилювань, кількості злочинів насильницького характеру і дрібного хуліганства, а також надійності транспортної інфраструктури, ефективності служб безпеки та екстрених служб і вразливість територій до стихійних лих.

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Автор: УНІАН